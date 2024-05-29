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加煙草稅｜立法會三讀通過加煙草稅　李夏茵：是最有效控煙方法

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 6 小時前

最後更新： 3 小時前

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署理醫衞局局長李夏茵。（梁偉榮攝）

立法會今日以82票贊成，4票反對下，三讀通過增加煙草稅的《2024年應課税品(修訂)條例草案》，署理醫務衛生局局長李夏茵指，今年稍後時間會赴立法會衛生事務委員會，陳述整體控煙政策詳細情況，不會只有增加煙草稅的措施；增加煙草稅是最有效控煙方法，但不是唯一方法。

4票反對為選委界謝偉俊、自由黨邵家輝、李鎮強和易志明。

條例草案旨在修訂《應付稅品條例》，把各類煙草稅率提高，以完成今年《財政預算案》建議，包括將每支香煙的煙草稅調高八毫，亦即提升煙稅32%，即由每支煙2.5元加至3.3元，每包煙煙稅由50元加至66元，在今年2月28日上午11時生效。

李夏茵指，政府控煙策略雙線並行，一方面針對煙草使用者，希望減少使用煙草產品；另一方面，着重保護非吸煙人士，免受煙草禍害，減低其變成煙民的機會率。

邵家輝：不要讓人感覺「有錢有得食，無錢就選擇少些」

反對草案的邵家輝認為，成年人在香港應該有選擇權，指政府其中一個理據是要跟世衛建議，煙草稅應該佔香煙零售價的75%，但現時仍未達到。他指提高煙草稅佔香煙零售價的75%的目的，應是透過增加煙稅而減少吸煙人士。他舉例，全世界有40個國家的煙草稅佔香煙零售價的75%，但全部的吸煙率都高過香港，而香港只有9.5%吸煙率，反問跟從世衛建議的原因是甚麼？

邵家輝認為，要減少吸煙人士並不是只有加煙稅的方法，不要讓人感覺「有錢有得食，無錢就選擇少些」，促宣傳教育要繼續努力。

法案委員會主席林哲玄在報告委員會工作時表示，部分委員認為調高煙草稅有助保障市民健康，但另有委員指出，政府當局自去年增加煙稅後，未能根治「私煙」問題，今年再大增煙稅，會使「私煙」問題惡化。政府則強調，打擊私煙和調高煙草稅應被視為相輔相成的措施。

謝偉銓：政府打擊私煙工作  仍有提升空間

支持草案的建測規園界謝偉銓表示，即使連續兩年加稅，現時煙草稅款佔香煙零售價，仍然略低於世衞建議最少的75%，倡引入一個自動調節機制，確保煙草稅佔香煙零售價比例，可以持續維持在不少於75%的水平。他指，政府近年有加強執法打擊私煙活動，包括從源頭、零售、以至市民違法購買私煙的層面，但正如很多議員提出，政府仍有提升效果空間，

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記者：區綽彥

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