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照顧者熱線︱照顧者熱線截至3月底共接獲1.6萬宗求助　近4成人尋求情緒支援

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 6 小時前

最後更新： 6 小時前

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政府去年推出照顧者支援熱線，由東華三院營運。勞工及福利局局長回覆立法會議員提問時表示，截至2024年3月31日，專線共接獲16,490宗來電。以來電性質劃分，尋求情緒支援和查詢社區支援服務分別佔約38%和23%，照顧問題和財務問題分別各佔約14%和7%，餘下的涉及健康和房屋問題，以及申請暫託服務等。

勞福局表示，營辦24小時運作的專線，共設有30條線，由超過100位專業社工輪值接聽，能應付目前和短期内有可能新增的服務需求，至今運作良好。在現行的津助制度下，營辦機構可靈活調配資源及安排合適的人手，以符合相關的要求及切合服務需要。社署亦會與營辦機構密切監察專線的運作，並適時作出服務調整，例如按需要增加或減少熱線數目，為照顧者提供適切的服務。

局方指，專線社工在接聽來電時，會先了解來電者的即時狀況和需要，評估個案的福利需要及危機因素，因應情況向來電者提供相關資訊和建議合適的支援服務，並在有需要時取得其同意後進行轉介。如有需要緊急支援及外展探訪，專線社工一般會在接獲來電的一小時內到達並提供服務；如需跟進服務，則會在一日內轉介，亦會在轉介後作出跟進，以確保個案獲得所需服務。自專線於二○二三年九月設立至今，營辦機構持續符合上述要求。

當局亦稱，勞福局和社署透過不同途徑宣傳及推廣專線，讓有需要的長者、殘疾人士及其照顧者獲得所需的資訊及支援。

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責任編輯：陳展棋

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