聲夢小花｜鍾柔美著韓服打卡仙氣滿瀉　Yumi文武雙全愈大愈靚【多圖】

▲ 鍾柔美（Yumi）充滿仙氣！

17歲的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）在上月底終於考完DSE後便正式出關，她近日飛到韓國旅遊放鬆心情，既到著名舞蹈中心1MILLION Dance Studio朝聖，又有到景福宮一帶影韓服相，不少網民也用韓文留言大讚她靚女！

聲夢小花丨鍾柔美轉新Look一頭金髮示人 Yumi秘密去韓國練舞做練習生？

鍾柔美著韓服打卡

穿韓服是不少女生到韓國旅遊必做的事之一，Yumi就選擇了粉紅色的韓服，與她甜美的外表相當合襯！

正所謂趁青春留倩影，Yumi穿梭景福宮一帶拍照留念，她一舉手一投足也像一位公主呢！

網民們大讚Yumi美若天仙，又有網民表示「留名睇保錡」，不過身為星級「米粉」的保錡就只有默默地畀Like，未有在帖文下留言。

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Yumi愈大愈靚

鍾柔美於年尾踏入18歲，童星出身的她由細靚到大之餘，更是愈大愈靚，也能駕馭型格、甜美等多元化的風格。

她在IG限時動態內分享自己在「2年前、1年前、半年前、現在」的相片，現時的她染了金髮後變得成熟，五官也更見精緻。

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Yumi文武雙全

鍾柔美舞技了得之外，又曾在校運會內奪跳高銀牌，又在中五時考獲全班第一，十分叻女！

Yumi獲不少媒體冠以學霸之名，她曾在TOPick專訪時趁機解釋自己並不是學霸：「我沒想過自己可兼顧工作與學業、會在校內取得不錯的成績，當時只是想與大家分享我的快樂。而且我覺得校內的好成績不代表一切，全港有好多很厲害的學生，我只是一名小薯仔而已。」

最新影片推介：陳浩民專訪

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