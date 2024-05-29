  • 26°C
香港時間 : 2024529日 (Wed) 22:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聲夢小花｜鍾柔美著韓服打卡仙氣滿瀉　Yumi文武雙全愈大愈靚【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 4 小時前

分享：

分享：

熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

鍾柔美（Yumi）充滿仙氣！

17歲的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）在上月底終於考完DSE後便正式出關，她近日飛到韓國旅遊放鬆心情，既到著名舞蹈中心1MILLION Dance Studio朝聖，又有到景福宮一帶影韓服相，不少網民也用韓文留言大讚她靚女！

聲夢小花丨鍾柔美轉新Look一頭金髮示人　Yumi秘密去韓國練舞做練習生？

鍾柔美著韓服打卡

穿韓服是不少女生到韓國旅遊必做的事之一，Yumi就選擇了粉紅色的韓服，與她甜美的外表相當合襯！

正所謂趁青春留倩影，Yumi穿梭景福宮一帶拍照留念，她一舉手一投足也像一位公主呢！

網民們大讚Yumi美若天仙，又有網民表示「留名睇保錡」，不過身為星級「米粉」的保錡就只有默默地畀Like，未有在帖文下留言。

點擊圖片放大
+10
+9

Yumi愈大愈靚

鍾柔美於年尾踏入18歲，童星出身的她由細靚到大之餘，更是愈大愈靚，也能駕馭型格、甜美等多元化的風格。

她在IG限時動態內分享自己在「2年前、1年前、半年前、現在」的相片，現時的她染了金髮後變得成熟，五官也更見精緻。

點擊圖片放大
+27
+26

Yumi文武雙全

鍾柔美舞技了得之外，又曾在校運會內奪跳高銀牌，又在中五時考獲全班第一，十分叻女！

Yumi獲不少媒體冠以學霸之名，她曾在TOPick專訪時趁機解釋自己並不是學霸：「我沒想過自己可兼顧工作與學業、會在校內取得不錯的成績，當時只是想與大家分享我的快樂。而且我覺得校內的好成績不代表一切，全港有好多很厲害的學生，我只是一名小薯仔而已。」

最新影片推介：陳浩民專訪

TOPick柴犬追星
前TVB小生丨陳浩民認負面新聞打擊大感徬徨　強調與阿佘仍是朋友少聯絡

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

神耆小子︱冼靖峰坦言初被稱「妙音龍子」感抗拒　Archie自知天資不算高努力捉緊機會
19:19 2024/05/27
神耆小子︱冼靖峰坦言初被稱「妙音龍子」感抗拒　Archie自知天資不算高努力捉緊機會
聲夢小花丨姚焯菲自信十足對跳舞表現收貨　Chantel每日做運動：不需要超級瘦
12:56 2024/05/15
聲夢小花丨姚焯菲自信十足對跳舞表現收貨　Chantel每日做運動：不需要超級瘦
聲夢小花｜鍾柔美有方法令溫書時更快入腦？　美女學霸Yumi曾考全班第一名
11:58 2023/12/06
聲夢小花｜鍾柔美有方法令溫書時更快入腦？　美女學霸Yumi曾考全班第一名
聲夢小花丨鍾柔美勇奪學校運動會跳高銀牌　 Yumi文武雙全深受網民喜愛【多圖】
17:35 2024/02/08
聲夢小花丨鍾柔美勇奪學校運動會跳高銀牌　 Yumi文武雙全深受網民喜愛【多圖】
聲夢小花丨鍾柔美完成6年中學生涯迎戰DSE　Yumi謙稱非學霸想留港讀大學【多圖】
11:57 2024/02/28
聲夢小花丨鍾柔美完成6年中學生涯迎戰DSE　Yumi謙稱非學霸想留港讀大學【多圖】
聲夢小花｜鍾柔美備戰DSE每日溫書6小時　保錡送3個字為Yumi打氣【多圖】
16:19 2024/04/03
聲夢小花｜鍾柔美備戰DSE每日溫書6小時　保錡送3個字為Yumi打氣【多圖】
聲夢小花丨鍾柔美轉新Look一頭金髮示人　Yumi秘密去韓國練舞做練習生？
15:35 2024/05/20
聲夢小花丨鍾柔美轉新Look一頭金髮示人　Yumi秘密去韓國練舞做練習生？

你可能感興趣

神耆小子︱冼靖峰坦言初被稱「妙音龍子」感抗拒　Archie自知天資不算高努力捉緊機會
19:19 2024/05/27
神耆小子︱冼靖峰坦言初被稱「妙音龍子」感抗拒　Archie自知天資不算高努力捉緊機會
聲夢小花丨姚焯菲自信十足對跳舞表現收貨　Chantel每日做運動：不需要超級瘦
12:56 2024/05/15
聲夢小花丨姚焯菲自信十足對跳舞表現收貨　Chantel每日做運動：不需要超級瘦
聲夢小花｜鍾柔美有方法令溫書時更快入腦？　美女學霸Yumi曾考全班第一名
11:58 2023/12/06
聲夢小花｜鍾柔美有方法令溫書時更快入腦？　美女學霸Yumi曾考全班第一名
鍾柔美 娛樂人物職業 演員 歌手 聲夢傳奇 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月29日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月29日 時間16:05）
星二代︱王菲吻賀李嫣18歲生日醫好兔唇愈大愈靚　讀瑞士貴族名校年花逾百萬
星二代︱王菲吻賀李嫣18歲生日醫好兔唇愈大愈靚　讀瑞士貴族名校年花逾百萬
「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
可愛潮物｜麥當勞推薯條與麥樂雞對講機　造型萌爆瞬間成搶手貨
可愛潮物｜麥當勞推薯條與麥樂雞對講機　造型萌爆瞬間成搶手貨
遊日注意｜燒肉店前員工爆4大内幕　1個營業時段用隔夜肉
遊日注意｜燒肉店前員工爆4大内幕　1個營業時段用隔夜肉