韓國女團MAMAMOO隊長再度來港首開個唱　SOLAR：以更好的音樂和舞台報答大家

韓國女團MAMAMOO隊長、實力主唱SOLAR將於7月7日再度來港與粉絲見面,並在亞洲國際博覽館11號展館舉行《 SOLAR 2nd CONCERT [COLOURS] IN HONG KONG 》。



SOLAR 在上月相隔2年1個月後再以個人身份回饋,憑全新迷你專輯《COLORS》打入全球 iTunes 專輯排行榜第 4 位,而主打歌《 But I 》更得到韓國音樂節目《 The Show 》第一位。

她表示,今次的專輯最能表現自己,也是本人最喜愛的專輯。6首收錄曲分別以不同的風格呈現,而當中4首歌更是由SOLAR親自作曲,展示出多才多藝的一面。當中,主打歌《 But I 》更是SOLAR接受了粉絲的意見,希望她可以寫出一首強勢、令人痛快的「男友驅趕曲」,繼而衍生出來的作品。



今次演唱會是SOLAR出道10年來,首次以個人歌手身份進行亞洲巡迴演唱會,更特別希望可直接在演唱會用準備的表演去答謝MOOMOO 們的支持。

SOLAR又指:「很久沒有近距離見到粉絲們了,多得了一直支持我的粉絲們才能得到力量。我會在即將舉行的巡演中,以更好的音樂和舞台報答大家。」相信對於 MOOMOO 們來說也會成為別具意義的回憶,讓大家更期待今次的演唱會。



今次演唱會不但全場均有香港場特別版小卡,當中部份票價有歡送、綵排環節外,更有機會可以和SOLAR一對一合照。

INFO



《SOLAR 2nd CONCERT [COLOURS] IN HONG KONG》

日期:7月7日

時間:晚上8時

場地:亞洲國際博覽館11號展館

票價:$1,588 / $1,288 / $888

公開發售日期及時間:6月7日早上10時

售票網站:BOOKYAY

