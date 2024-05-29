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韓國女團MAMAMOO隊長再度來港首開個唱　SOLAR：以更好的音樂和舞台報答大家

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 6 小時前

最後更新： 5 小時前

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韓國女團MAMAMOO隊長SOLAR。

韓國女團MAMAMOO隊長、實力主唱SOLAR將於7月7日再度來港與粉絲見面，並在亞洲國際博覽館11號展館舉行《 SOLAR 2nd CONCERT [COLOURS] IN HONG KONG 》。
 
SOLAR 在上月相隔2年1個月後再以個人身份回饋，憑全新迷你專輯《COLORS》打入全球 iTunes 專輯排行榜第 4 位，而主打歌《 But I 》更得到韓國音樂節目《 The Show 》第一位。

實力主唱SOLAR

她表示，今次的專輯最能表現自己，也是本人最喜愛的專輯。6首收錄曲分別以不同的風格呈現，而當中4首歌更是由SOLAR親自作曲，展示出多才多藝的一面。當中，主打歌《 But I 》更是SOLAR接受了粉絲的意見，希望她可以寫出一首強勢、令人痛快的「男友驅趕曲」，繼而衍生出來的作品。
 
今次演唱會是SOLAR出道10年來，首次以個人歌手身份進行亞洲巡迴演唱會，更特別希望可直接在演唱會用準備的表演去答謝MOOMOO 們的支持。

SOLAR又指：「很久沒有近距離見到粉絲們了，多得了一直支持我的粉絲們才能得到力量。我會在即將舉行的巡演中，以更好的音樂和舞台報答大家。」相信對於 MOOMOO 們來說也會成為別具意義的回憶，讓大家更期待今次的演唱會。
 
今次演唱會不但全場均有香港場特別版小卡，當中部份票價有歡送、綵排環節外，更有機會可以和SOLAR一對一合照。

SOLAR

INFO
 
《SOLAR 2nd CONCERT [COLOURS] IN HONG KONG》

日期：7月7日
時間：晚上8時
場地：亞洲國際博覽館11號展館
票價：$1,588 / $1,288 / $888
公開發售日期及時間：6月7日早上10時
售票網站：BOOKYAY

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