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盜取公款｜涉偷80萬元轉入證券戶口　浸大前學生會成員認罪候判

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 6 小時前

最後更新： 4 小時前

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涉偷80萬元轉入證券戶口，浸大前學生會成員認罪候判。（資料圖片）

浸會大學前學生會財務秘書涉訛稱獲學生會批准，提取共80萬元舉辦活動，再將60萬轉入其證券戶口，學生會暫代主席經查詢後揭發事件。涉案前財務秘書今（29日）於九龍城裁判法院承認兩項盜竊罪。裁判官將案件押後至6月17日判刑，以索取背景報告和處理還款，其間被告還押候判。

被告姚希縉（現24歲，浸大畢業生），被控2兩項盜竊罪，控罪指，被告於2023年2月20日與5月2日期間，在香港盜竊一項據法權產，即共80萬元的債項，由恒生銀行有限公司在2個帳戶欠香港浸會大學學生會，而上述財產為浸大學生會所有。

案情指，香港浸會大學學生會持有兩個恒生銀行戶口，須由主席、副主席及財務秘書其中兩人簽署方可開出支票。被告自2022年7月起出任財務秘書，相關委員會成員於2023年5月8日請辭，及後由林姓控方證人暫代主席。

林在核數時發現有兩筆可疑支票存款，涉及80萬元，並在學生會莊姓行政助理查詢後，發現被告曾向莊就兩筆開支作出虛假陳述。被告分別於2023年2月及4月，向行政助理訛稱獲學生會批准，提取30萬元及50萬元舉辦活動，獲開出支票。

莊遂向涉事學生會主席及副主席查詢，兩人均稱不知情。警方接獲舉報後拘捕被告，被告在警誡下保持緘默，警方進一步調查發現被告將當中60萬元轉至其「富途證券」的投資戶口。

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記者：梁錦麟

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