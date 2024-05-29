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金庸百年誕辰｜天地會總舵主陳近南雕塑現身啟德郵輪碼頭　展期至10.24

社會

發布時間： 2024/05/29 16:32

最後更新： 2 小時前

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金庸筆下角色雕塑現身啟德郵輪碼頭，展期即日起至10.24。(Park Peninsula海灣半島提供)

繼中環愛丁堡廣場及沙田香港文化博物館後，啟德郵輪碼頭亦會展出由內地著名藝術家任哲所製的金庸名著《鹿鼎記》要角，天地會總舵主陳近南的雕塑，由即日起免費開放予公眾參觀及「打卡」，一方面讓公眾向金庸致敬，另一方面藉推廣本地文化提升旅客體驗，推動該區的旅遊發展。

獲文化體育及旅遊局及香港盛事基金指導和支持的《俠之大者 - 金庸百年誕辰紀念》活動，已於3月中正式揭幕，活動於本港不同地標展出金庸經典作品人物雕塑，助力香港文化藝術及創意界產業化發展。

德郵輪碼頭金庸人物雕塑展由即日起，至今年10月24日間，於碼頭二樓北面平台舉行，遊人可以近距離重溫陳近南這位磊落凜然、氣宇軒昂的金庸筆下江湖英雄人物的颯爽英姿。

除了啟德郵輪碼頭，主辦單位亦於其他本港重要口岸，包括香港國際機場及上環港澳碼頭，連同中環愛丁堡廣場、西九文化區等維港兩岸地標，展出郭靖、金蛇郎君、掃地僧等其他金庸經典角色的雕塑，讓遊客和本地民眾拜會一眾金庸筆下的英雄豪傑，與他們一同展開藝文之旅。

啟德郵輪碼頭金庸人物雕塑展今日舉行啟動禮暨媒體發佈會，旅遊事務署旅遊事務專員沈鳳君致辭時表示，啟德郵輪碼頭多年來除了是香港郵輪業的重要基建，亦提供場地予團體／機構租用舉辦多元化活動。

碼頭天台公園亦是市民喜愛的休憩消閑好去處。這次展覽是首度與啟德地區的持分者和文化界共同合作的項目，為這裡日後的活動營造更多可能性。

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