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黎智英案｜黎智英形容反修例運動是最後一戰　結局或似天安門事件

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 6 小時前

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黎智英形容反修例運動是最後一戰，結局或似天安門事件。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱《蘋果》） 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（29日）於西九龍裁判法院（暫代高院）續審，控方播放黎智英受訪片段，黎形容反修例運動是港人的「last war」（最後一戰），並認為反修例運動的最終結局，或與天安門事件相似。

案件今踏入第86天審訊，控方播放被告黎智英於《港區國安法》生效前，即2020年7月1日的受訪片段，其中一段為2019年7月10日，黎出席美國「保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）」座談會，當中美國前陸軍副參謀長基恩（Jack Keane）及美國前副國防部長沃夫維茲（Paul Wolfowitz）均出席。

黎於座談會上表示，只要香港尚未落實普選，即使暫緩修訂《逃犯條例》，又或是前特首林鄭月娥等人下台，亦不算是勝利。黎形容反修例運動是港人的「last war」（最後一戰），並認為反修例運動的最終結局，或與天安門事件相似。

黎另提及7.1立法會暴動事件，形容當中的年輕抗爭者自律，在立法會取走飲品後會留下金錢，指這些抗爭者並非「暴徒」，又指中國共產黨剝奪香港人法治自由，以致人民反抗，而抗爭者從未主張暴動。

聆訊下周一（6月3日）續。

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記者：梁錦麟

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