醫委會聆訊｜西醫邊其昌向14名精神科病人濫售「藍精靈」　醫委會重判除牌20個月

▲ 西醫邊其昌被醫委會停牌20個月。(資料圖片)

西醫邊其昌涉濫售俗稱「藍精靈」的鎮靜劑「咪達唑倫」，昨(28日)被裁定五項專業失當，除牌20個月。

案情表示，衞生署在2018年發現，被告在9至10個月內，向三名病人處方13至14次「藍精靈」。同年1至4月，他向同一供應商購買17萬粒「藍精靈」。 醫委會其後透過危險藥物登記冊副本，發現他曾向14名病人濫售，有病人24個月內取藥31次，每次獲一個月份量的「藍精靈」，超出正常建議最多一星期的份量。

判辭表示，儘管被告聲稱接受過社區心理醫學培訓、亦對精神病學感興趣。不過專家認為，被告的病人大多數患有共病精神疾病，例如焦慮症、憂鬱症和精神分裂症等。根據醫療紀錄，被告沒有對患者的精神疾病進行充分的評估和管理，被告為病人撰寫的醫療紀錄中，沒有任何內容可以證明他開出如此高劑量和長時間服用的「咪達唑倫」處方是合理。

醫委會指，被告無視危險藥物指引，裁定五項專業失當成立，停牌30個月，考慮被告認罪，減刑至20個月。

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記者：陳展棋