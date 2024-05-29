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郭晉安歐倩怡離婚丨郭晉安離婚後首公開露面　親回外界傳聞透露與Cindy現時關係

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 5 小時前

最後更新： 5 小時前

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郭晉安與太太歐倩怡（Cindy）早前在網上共同發文宣布離婚，指二人早於兩年前已分居，消息一出震驚整個娛圈！
宣布離婚後，今日（29日）安仔首公開露面，為TVB新劇《金式森林》進行造型暨拜神儀式。

與Cindy關係良好

談到他與Cindy現時關係，安仔接受傳媒訪問指大家關係良好，仍是朋友，而且對方還是小朋友的母親，一直有保持聯絡。

而且，他指小朋友得知二人離婚一事，亦沒有多說甚麼，感恩有兩位很體諒他們的小朋友 。

安仔宣布離婚後首露面。

與仔女同住 將陪大仔到讀書

問到會否狀況改變了，心情會否舒服一點，對此安仔說：「不可以這樣說 ，只不過我們的生活形式改變了， 我給他們仍然那份愛，這是沒改變。我們住的環境改變 ，但我認為大家的關係愈來愈加深。」

他續指，現時與子女同住，與Cindy商量共同決定的，又表示8月將會陪大仔去英國讀書逗留10多天。

安仔指現時與仔女同住。

離婚難言明

對於有很多人認為因Cindy讀書有自己的事業，才選擇與安仔分開，他說：「兩個人相處很多原因 ，很難是單一個原因去決定。」並指外界的傳聞不會影響其心情，全因身處在娛樂圈多年，早已習慣流言蜚語。

至於問到他有否挽留過這段婚姻，安仔說：「 很難再說，因為這是我們的私人事，而且 ，也過了一段那麼多長的時間 ，很難再說這件事以及事情已經過去，我不會再說。」

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澄清二人有溝通

另外，有指他代言的保健品公司近日申請上市，從申請文件顯示，安仔除了是代言人，更是創辦人之一。

2000年他與胞姐郭致因創立該公司，而他在2022年3月23日，將該公司旗下的兩間子公司的股份全部轉讓予姐姐，正好與歐倩怡分居的時間線脗合，令外界揣測避離婚分身家，對此安仔說：「其實一對夫婦分開，一定事前有溝通， 所以別人的猜測 ，我與Cindy也不作任何回應。」 

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前TVB小生丨陳浩民認負面新聞打擊大感徬徨　強調與阿佘仍是朋友少聯絡

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