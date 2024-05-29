護膚貼士｜解構凡士林的8種妙用方法　鄧紫棋用來急救乾燥肌膚

▲ 凡士林用途多多，難怪有神奇萬用膏之稱！

相信大家對凡士林都不會感到陌生，甚至總有一盒在家中「看門口」，連巨肺小天后鄧紫棋（G.E.M.）也曾用它來急救乾燥肌膚；其實凡士林有很多種用途，現為大家盤點８種妙用方法！

用途—：保濕與修護肌膚

可以用來自製保濕面膜，G.E.M.試過到外地工作遇上乾燥天氣，令她皮膚變得敏感和脫皮，於是向皮膚科醫生求助，醫生給她一個簡單的方法，就是厚敷凡士林，G.E.M.大讚效果很好：「我親身試過連續用了幾天後，皮膚居然比來外國之前更好，現在超級無敵滑！」 方法很簡單，洗臉後塗上薄薄一層凡士林，用濕的紗布覆蓋眼睛以外的地方，敷30分鐘，之後用濕的面巾把過多的凡士林擦掉即可。

用途二：去黑頭

凡士林可以用來去黑頭，清潔臉部後，用凡士林按摩鼻頭，按摩後可厚敷，再蓋上保鮮紙，敷30分鐘後，撕掉保鮮紙，用棉花棒輕輕按摩，黑頭便會輕易被擠出來。

用途三：修護眉毛

修眉後可塗上凡士林作修護，還可以代替眉Gel令眉毛貼服整齊。

用途四：可當眼妝底霜

將粉底液加凡士林，即可成為眼妝底霜，這樣眼線能保持得更好，眼影的顏色也會更鮮明持久，眼霜用完後，也可用凡士林來暫時替代。

用途五：染髮時保護皮膚免被沾染

染髮前可先抹一層凡士林在髮線、耳邊、額頭及後頸位置，這樣可以避免染髮顏料沾染皮膚，染髮後輕輕抹走即可。

用途六：紓緩輕微傷口

當輕微割傷或燙傷時，可在傷口上塗上一點凡士林，它有止血作用，同時也可加速修護和紓緩疼痛。

用途七：防止指甲油沾到皮膚

塗指甲油前，可以先在指甲邊緣塗上一層凡士林，這樣做有助防止指甲油沾到皮膚 ，就算不小心塗到皮膚，也能輕鬆清潔。

用途八：順滑拉鏈

有時衣服上的拉鏈不順暢，拉下上亦拉不下，這時可以用凡士林塗在拉鏈上再試一次，凡士林有潤滑作用，可幫助鬆開不順的拉鏈。

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使用不當會有副作用

凡士林雖然可用來護膚或保護皮膚，但如果使用不當，也會有副作用，因為凡士林是油性較高的保濕產品，在皮膚上塗抹過多或長時間不清洗的話，可能會導致毛囊堵塞，令皮脂無法正常排出，容易造成粉刺和青春痘，甚至因堵塞而令皮膚容易滋生細菌，繼而導致毛囊發炎，出現紅腫、疼痛和膿包等毛囊發炎的症狀。

此外，長期使用凡士林可能會令皮膚出現依賴性，會依賴外部添加的油脂，不再自行產生足夠的油脂，導致皮膚自身調節能力下降，對外部環境的刺激和保護能力下降，使皮膚無法調節水油平衡，變得更加脆弱和敏感，這樣一來，皮膚可能出現更多的狀況。

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