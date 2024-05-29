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東張西望丨吳幸美憶亡父哽咽　送爸爸最後一程：我哋天家再見

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 5 小時前

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吳幸美憶亡父不禁心情激動。

TVB節目《東張西望》主持吳幸美（Amy）日前接受新城《詩歌有Guide》漢陽錄音訪問。Amy出身於小康之家，是家中獨女，父母將所有資源都投放在她身上，對她管教甚嚴，讀書時期更規定她要6時前回家。

而Amy小時候已甚有藝術造詣，不時參加繪畫、書法、話劇和朗誦比賽，且獲獎無數，笑言：「我讀書一般，但收埋好多把刀，周身刀！」

Amy在節目分享詩歌《主你慈愛何等寶貴》，這首歌對她來說意義極大，說：「爸爸媽媽都係基督家庭長大，我爸爸一直有返教會，但未洗禮，到佢差不多離開上天堂時，佢就有臨終洗禮，之後我同媽媽都相繼跟佢信主。」

而這首詩歌，Amy在爸爸入院期間不時播給他聽，可幸地舒緩了他的痛楚，Amy哽咽表示：「神好偉大，令到爸爸一路聽詩歌時好舒服，舒緩咗佢嘅疾病，我每次聽到呢隻歌，都會諗番起同爸爸呢段時間，係好難過，但又係人生一個經歷，所以一聽到呢隻歌就會有啲感觸。」

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漢陽（左）與吳幸美。

得知父親患病感晴天霹靂

Amy回憶，當時得悉爸爸患病時感到晴天霹靂，當時每日又要為《東張西望》開工和拍攝另一節目，忙得不可開交，「我媽咪年紀大，佢未必知道情況係點樣，得我一個去解決問題，例如點樣醫治、需唔需要做手術，壓力非常之大，嗰段時間個人情緒好緊張，係人生裡面最難捱，做呢行當然唔可以對住人哋哭哭啼啼，永遠要笑臉迎人，但當時屋企情況，我其實好辛苦、好難過。」

在那段難捱時間，Amy惟有祈禱與神傾訴，稱：「我同神祈禱，我話『神呀，我爸爸喺醫院，情況亦唔樂觀，我唔知邊一刻佢會突然走，求你畀我同媽咪可以陪住佢，拖住佢隻手送佢上天堂』」

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盼在天家團聚

Amy續指：「我爸爸走嗰日，我同我媽媽去探佢，探完佢諗住去食嘢散吓心，本來陽光普照，一行出醫院就傾盆大雨，之後收到醫院電話話爸爸情況唔樂觀，我同媽咪上到去時，院牧已經企咗喺爸爸身邊，我睇住爸爸嘅心跳機慢慢跌到零，知道佢走咗，我同媽咪一人一邊拖住爸爸隻手，同佢講阿爸你走啦，你上天堂，唔需要擔心，我哋天家再見。」

漢陽坦言，有信仰是一件很感恩的事，因為他父母離世時，自己亦有拖住他們的手，稱：「等到佢最後一秒，我覺得係好圓滿，我將來都希望係咁樣齊齊整整，係人都要走，我哋喺地球只係過客，當然會唔開心，但有信仰嘅話，知道走咗會去邊，將來又會再見返，會釋懷到。」

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