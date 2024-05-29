非禮女童｜涉非禮女友女兒菲漢囚6年　官斥諉過事主毫無悔意

▲ 菲籍漢承認非禮女友女兒被判囚6年。資料圖片

有非禮前科的51歲菲律賓籍電子工程師，涉於4年間趁女友不在家時，非禮女友7至11歲的女兒。涉案工程師早前於高等法院承認3項非禮罪。法官今（29日）判刑時指行為幾近企圖強姦，行為具卑鄙及具侮辱性，不難想像事主4年來承受之痛苦，事主一生完全被摧毀。。法官斥被告至今毫無悔意，仍諉過事主，判監6年。

育有兩子的菲律賓籍被告（51歲），報稱電子工程師，早前承認3項非禮罪，控罪指，被告於2017年4月某日、2018年5月某日，以及2021年10月6日，於東涌三度非禮當時為7至11歲的女童X。

代表律師求情時指，被告於精神及心理報告中就部分說法表示後悔，要求刪除部分段落。法官指被告說法顯示其沒有真正悔意，一度質疑應否予以三分一刑期扣減。代表律師則指，被告認罪，免除事主出庭之尷尬，因此應獲得三分一減刑。

法官判刑時指，被告育有兩子，任職電子工程師，月入4.5萬，過往曾於巴士非禮女乘客被定罪。法官引述創傷報告指，事主感到無助及驚恐，難以入眠，顯示事主受性侵及精神虐待，並出現焦慮症狀，一生完全被摧毀。

法官指被告於精神心理報告中仍諉過事主，顯示其毫無悔意。事發時事主年僅7至11歲，3次事件分別歷時15、90及45分鐘。法官斥被告於其中一次作為幾近企圖強姦，對事主長時間作出卑鄙及具侮辱性行為，不難想像事主4年來承受之痛苦 。

法官指被告對事主而言猶如父親，被告不但未有加以照顧，反而違反X及其母親對其信任，考慮到被告違反誠信，事主遭嚴重非禮，判刑須起阻嚇作用，以9年監禁為判刑起點，就3項控罪共判監6年。

案情指，X於2010年出生，與母親Y同住。被告與Y於2016年9月開始約會，及後同居。及至2018年中，被告因與Y爭執而搬出單位，但仍間中上門探訪。

在2017年4月某日，Y外出工作時，當時7歲的X與被告同處於單位內，被告叫X到睡房內討論事情，惟討論完畢後，被告鎖上房門，於房內非禮X胸部約15分鐘。至2017年5月某日，被告再趁Y不在家時，叫X進入睡房，先後非禮X的下體，歷時約90分鐘。

2021年10月，被告再度進入X房間及關上房燈，坐在床先後非禮X的胸部及下體，X感到痛楚及不適，於是推開被告。X其後告知Y有關非禮事件，被告於同月被捕。

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