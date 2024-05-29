  • 26°C
香港時間 : 2024529日 (Wed) 22:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

非禮女童｜涉非禮女友女兒菲漢囚6年　官斥諉過事主毫無悔意

社會

撰文： 林育慧

發布時間： 5 小時前

分享：

分享：

熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

菲籍漢承認非禮女友女兒被判囚6年。資料圖片

有非禮前科的51歲菲律賓籍電子工程師，涉於4年間趁女友不在家時，非禮女友7至11歲的女兒。涉案工程師早前於高等法院承認3項非禮罪。法官今（29日）判刑時指行為幾近企圖強姦，行為具卑鄙及具侮辱性，不難想像事主4年來承受之痛苦，事主一生完全被摧毀。。法官斥被告至今毫無悔意，仍諉過事主，判監6年。

育有兩子的菲律賓籍被告（51歲），報稱電子工程師，早前承認3項非禮罪，控罪指，被告於2017年4月某日、2018年5月某日，以及2021年10月6日，於東涌三度非禮當時為7至11歲的女童X。

代表律師求情時指，被告於精神及心理報告中就部分說法表示後悔，要求刪除部分段落。法官指被告說法顯示其沒有真正悔意，一度質疑應否予以三分一刑期扣減。代表律師則指，被告認罪，免除事主出庭之尷尬，因此應獲得三分一減刑。

法官判刑時指，被告育有兩子，任職電子工程師，月入4.5萬，過往曾於巴士非禮女乘客被定罪。法官引述創傷報告指，事主感到無助及驚恐，難以入眠，顯示事主受性侵及精神虐待，並出現焦慮症狀，一生完全被摧毀。

法官指被告於精神心理報告中仍諉過事主，顯示其毫無悔意。事發時事主年僅7至11歲，3次事件分別歷時15、90及45分鐘。法官斥被告於其中一次作為幾近企圖強姦，對事主長時間作出卑鄙及具侮辱性行為，不難想像事主4年來承受之痛苦 。

法官指被告對事主而言猶如父親，被告不但未有加以照顧，反而違反X及其母親對其信任，考慮到被告違反誠信，事主遭嚴重非禮，判刑須起阻嚇作用，以9年監禁為判刑起點，就3項控罪共判監6年。

案情指，X於2010年出生，與母親Y同住。被告與Y於2016年9月開始約會，及後同居。及至2018年中，被告因與Y爭執而搬出單位，但仍間中上門探訪。

在2017年4月某日，Y外出工作時，當時7歲的X與被告同處於單位內，被告叫X到睡房內討論事情，惟討論完畢後，被告鎖上房門，於房內非禮X胸部約15分鐘。至2017年5月某日，被告再趁Y不在家時，叫X進入睡房，先後非禮X的下體，歷時約90分鐘。

2021年10月，被告再度進入X房間及關上房燈，坐在床先後非禮X的胸部及下體，X感到痛楚及不適，於是推開被告。X其後告知Y有關非禮事件，被告於同月被捕。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

罪案 性行為 虐待 菲律賓 工程 焦慮症

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月29日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月29日 時間16:05）
星二代︱王菲吻賀李嫣18歲生日醫好兔唇愈大愈靚　讀瑞士貴族名校年花逾百萬
星二代︱王菲吻賀李嫣18歲生日醫好兔唇愈大愈靚　讀瑞士貴族名校年花逾百萬
「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
可愛潮物｜麥當勞推薯條與麥樂雞對講機　造型萌爆瞬間成搶手貨
可愛潮物｜麥當勞推薯條與麥樂雞對講機　造型萌爆瞬間成搶手貨
遊日注意｜燒肉店前員工爆4大内幕　1個營業時段用隔夜肉
遊日注意｜燒肉店前員工爆4大内幕　1個營業時段用隔夜肉