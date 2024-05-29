打假波｜廉署拘12男涉行賄受賄　涉1支港超聯及2支乙組球隊

▲ 廉署拘12人涉港超聯球隊教練等人。（梁偉榮攝）

廉署去年5月進行碧草行動，瓦解非法外圍賭博足球「打假波」貪污集團，老牌球會愉園涉案。廉署今（29日）表示，再發現有人透過賄賂球隊成員操控賽果，案件涉及1支港超聯球隊及2支乙組球隊，在過去3個球季的港超賽事，共拘捕12人，包括集團主腦。

廉署周一（27日）採取執法行動，並在過去2日拘捕12名男子，年齡介乎24歲至54歲，包括犯案集團主腦及骨幹人員，其中3人來自一支港超聯球隊，涉及主教練、守門員、中場；另有6人來自2支乙組球隊，涉及教練、中場及後衞，涉案港超聯教練，曾經效力其中一支乙組球隊；餘下3名被捕人均為俗稱「艇仔」的外圍賭注中介人，他們的身份為本地足球隊的主教練及球員。

署方搜查超過20個地點，包括被捕人的住所，並會見超過20名與案相關人士，包括多名本地足球員。廉署首席調查主任鄭楚明指，涉案兩名教練會在場邊向進行球賽的球員打暗號，透過一些肢體語言，如戴帽、脫外套、拿起水樽等動作向球員發放指令。除收賄外，教練和足球員同時會透過親信、家人在非法外圍賭博中投注，達致雙重獲利，個別被捕人在本賽季中的投注金額高達港幣100萬元。鄭楚明指，署方認為現階段未有需要拘捕涉案人士的家人，惟不排除有進一步執法行動。

鄭楚明表示，案件涉及今屆港超聯賽、21/22及22/23年乙組聯賽3個球季，參加打假波的球員，每場賽事可獲取的賄款由數千至數萬元不等。被捕的兩名教練分別招攬球員加入球隊，向他們指示打假波操控賽果，如制造指定的入球、角球數目，或者造假制造指定的輸贏比數，而外圍莊家會在賽事進行中調整賠率。

他續指，被捕人士在加入球圈前已有參與外圍賭博習慣，他們加入球圈後再拉攏更多人加入操控賽果，相信被捕人行賄受賄行為並非有組織行為，亦非球隊內部管理出現問題。

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