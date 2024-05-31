凝聚社會創新力量  集思廣益為社會創效  

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發布時間： 8 小時前

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 要推動香港達致可持續發展，有賴各界群策群力應對多方面的挑戰。當中有賴來自不同機構的創變者及社創企業家靈活應變，在關心各個社會議題的同時，亦積極運用創意思維結合創新手法回應各種挑戰，力求探索更多為社會創效（Social Impact）的可能性。

人口老化令長者議題愈來愈受關注，作為長期關注社會文化議題的傳媒人、大學兼任講師陳伊敏，曾到訪多個「超高齡」國家進行研究，其後受德國所見所聞的啟發，決心在港首創以「迎老」生命教育為主題的創意社企「老薑」，培訓長者藉有趣的故事與新世代深度互動，促進跨代共融。她透露，至今已培訓200多位長者「講自己的故事」，並在社創基金資助下，從中選出20多位「老薑大使」接受深度培訓，化身大學課程的「真人教材」，前往多間大專院校與同學深度互動，打破年輕一代對「老」的固有觀念，啟發更多元的看法。

完成講故事深度培訓後，首批「老薑大使」在浸會大學創新服務學習中心影畢業照。（圖片由「老薑」提供）

從容迎接年老  推動活力共融 

「大家從小被教育如何長大，卻鮮有學習面對老去。香港目前是老年人口超過20%的超高齡社會，迫切需要用嶄新的角度看待甚麼是『老』，因此老薑提出『迎老』概念，希望推動活力共融的文化風氣。」2023年創設至今，陳伊敏喜見數月內已有200多位長者報名成為「老薑大使」，更帶來無限創意。例如，有長者培訓後將自我介紹由「我好健康，我無三高」改為「我都有三高㗎！開心快樂指數極高，體能體魄超高，好嘅膽固醇偏高，而且，仲好鍾意食梅菜扣肉啲肥膏」，大大增加趣味性。老薑得到社會服務機構、教育、文化機構的邀請，參與近百場講座和分享會，重塑公眾對「老」的認知。

「老薑大使」到訪多個大專院校講故事，和年輕人展開深度跨代對話，打破年輕一代對「老」的固有看法。（圖片由「老薑」提供）

長者分享故事  重塑自身形象 

「我經常在活動前後收集參與者對長者的印象，在逾千個回覆中，聽故事之前，最常出現的答案是『孤獨』、『經驗多』、『需要照顧』、『長氣』、『行動不便』、『體弱』等；不過，聆聽『老薑大使』分享的故事後，會出現『好潮』、『創意』和『幽默』、『勇敢』和『有趣』等新角度來形容長者，而深度溝通是打破刻板印象的最佳方式。」她補充說。

身兼作家的社企「老薑」創辦人陳伊敏經常在公開講座中提出『迎老』概念，致力推動活力共融的文化風氣。（圖片由「老薑」提供）

「老薑」的共創過程得到很大迴響，陳伊敏認為，與不同持份者的支持息息相關，包括長者、大專院校、中學、社企、慈善機構、商界等合作夥伴，還有社聯和顧問團的悉心培育。「『老薑』是一個創意平台，透過培訓、展覽、出版、多媒體製作等呈現真實的故事，希望大眾受到鼓舞，明白人老了依然有可能性和想像力。我們未來將邀請更多有心人參與投資，分享資源，共同發掘新項目，一起營造迎老文化。」

再生玩具店積極與學校、企業及機構舉辦社區玩具工作坊及一換一玩具市集等多元活動，鼓勵小朋友從小養成「惜物」及「避免浪費」的觀念，共同推動環保。

廢物利用自製玩具   從小懂得「惜物」

深明節能減碳是社會達致可持續發展的關鍵元素，這些良好習慣必須由兒時開始培養。喜歡自製玩具的註冊社工黎俊業於2017年創立社企「再生玩具店」，積極聯同學校、企業及機構舉辦社區玩具工作坊、零廢樂活嘉年華、一換一玩具市集等活動，鼓勵小朋友學習將回收廢物製作成環保玩具，同時與他人交換玩具，從小養成「惜物」及「避免揮霍和浪費」的觀念，為推動環保出一分力。

「現今社會物質生活豐富，小朋友在成長過程中很容易買到大量玩具，有時不一定是心頭好，也沒有實際需要。最終只玩過一兩次，甚至尚未拆開包裝，已因失去新鮮感或再有新玩具而隨意丟棄，形成浪費。」黎俊業稱，再生玩具店的出現，鼓勵來自基層或中產家庭的小朋友一同自製活動，無論貧富亦能一同享受自製玩具的樂趣，一方面期望幫助小朋友建立正確的價值觀，不會經常對玩具「貪新忘舊」，更能透過利用由拾荒者回收所得的紙皮、紙筒等廢物，自行製作（DIY）喜歡的玩具，藉此明白廢物利用及循環再造的重要性，更善待及珍惜身邊的事物。

當中一大重點活動是鼓勵小朋友利用回收廢物自製玩具，從實踐中領略廢物利用和循環再造的重要性。

建立正確價值觀　與拾荒者緊密合作　　

黎俊業補充，曾有小朋友透過參與工作坊學習自製玩具，成功以紙皮及竹籤等回收物料製成一部彈珠機。小朋友不但從製作過程中獲得很大滿足感，更由以往很快厭棄舊玩具，變得格外重視自己親手製作的玩具，以至能推己及人，此後對其他玩具亦較前珍惜，並會妥為存放。「家長很開心看到子女的轉變，包括減少購買新玩具，以及自豪地將彈珠機與前來家中玩耍的小朋友分享，同時叮囑對方小心愛惜這個自製玩具等，日後也有興趣繼續參與相關工作坊，學習製作其他玩具。」

再生玩具店與拾荒者建立合作關係，讓更多人明白他們對促進循環經濟亦有著舉足輕重的作用。

對此積極聯繫社區的再生玩具店，亦著重透過自製玩具工作坊等活動與拾荒者建立合作關係。黎俊業表示，拾荒者站於環保回收的最前線，除了以合理回報向他們購入具質素的紙皮等材料製作玩具外，該社企也期望藉此機會推行公眾教育，讓更多人明白拾荒者在促進循環經濟擔當的角色，通過玩具將不同持份者匯聚起來，促進社會共融。

（特約）

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