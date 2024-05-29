關智斌首個巡演圓滿結束　Kenny逢開騷暴雨：我認命

▲ 《關智斌時光機巡迴音樂會》

早前，關智斌（Kenny）舉行他首個巡迴演唱會《關智斌時光機巡迴音樂會》，日前於北京舉行最後一站。

由於是最後一站，Kenny決定為歌迷送上驚喜，以「限定金毛look」現身，除此之外，歌單更是精心挑選，由跳唱的《LALA世界》、《一起喝采》到抒情的《眼紅館》、《日月》等，為觀眾帶來一場極具視聽的音樂盛宴。

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▲ 《關智斌時光機巡迴音樂會》

籌備過程遇挑戰

近半年都在進行巡迴show的Kenny在完成中山、佛山、上海、廣州及上海的演出後，日前最後一站的北京亦圓滿結束。Kenny表示完成這6站的巡演，對他是一個很大的學習過程。

Kenny坦言，自己甚少製作演唱會經驗，因此在這次籌備的過程中遇上不少挑戰，如如何編排歌曲、音樂製作、找適合的樂隊等，稱：「因為成個演唱會唔係淨係唱幾隻歌，成個演唱會要好流暢，要有起承轉合、要有主題、中間點樣同觀眾互動等等，呢啲反而係我喺《披荊斬棘的哥哥》呢個節目入面學到返嚟，學到點樣帶動觀眾嘅情緒，完全沉醉喺個氛圍入面。我目標好明確，我淨係想我每一首歌都帶到一個意思，可以令到佢哋離開嘅時候都會回味。」

▲ 《關智斌時光機巡迴音樂會》

一開騷即傾盆大雨

至於難忘事，Kenny坦言每一場都難忘，如上海一站，期間Kenny因工作關係需要飛到瑞士出席活動，活動完後便要即時飛回上海，「jetlag都未完全回復過嚟嘅時候，就已經要去表演，都擔心自己嘅精神狀態唔好。」

不過最大挑戰則是「天氣不似預期」，就連Kenny也表示要認命，說：「我每一次開show嗰個地方都會落雨，我未去之前嗰個地方係陽光普照天氣好好，但到我一開show就會傾盆大雨，第二日又好天返啦喎，所以呢一樣嘢我係幾深刻，深刻嘅係因為我都好擔心令到粉絲好辛苦好奔波好粗魯。」

▲ 《關智斌時光機巡迴音樂會》

特別是廣州一站，開show那天大暴雨加上龍捲風，fans在場外準備的種種應援物都要收起。

他表示：「有好多人因為要趕車、趕飛機，好多延誤，令到佢哋失咗好多預算，甚至乎有陣時淋雨淋到成身濕晒，呢個我係幾心痛，因為我知道佢哋好多都係女仔，嚟到都唔容易，希望我下次去開show嘅場館，出面會有多啲嘅地方可以俾觀眾避雨啦。」

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