遊日注意丨沖繩半年內57人食物中毒 40歲女食魚生後胃內拉出寄生蟲【附減低寄生蟲風險方法】
撰文： 羅嘉欣
發布時間： 3 小時前
最後更新： 3 小時前
【沖繩／魚生／寄生蟲／食用安全】日本是港人熱門旅遊勝地，而近日有3名人士在沖繩一間餐廳食用魚生刺身後，因感染寄生蟲引發集體食物中毒，事件中有3人不適，其中一人更出現了嚴重腹痛和噁心等症狀。據當局調查所得，懷疑肇禍原因是餐廳沒有妥善冷凍鯖魚所致。
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根據日本傳媒報道，沖繩政府日前公佈消息，指位於北谷町美濱市一間餐廳，發生寄生蟲引起的食物中毒事件。3名40多歲顧客在餐廳食用一款鯖魚刺身沙律「Gomasaba」後，便感到不適，其中一名女子更出現了嚴重腹痛和噁心等症狀。3人送院檢查後，發現其體內有「異尖線蟲」（又名「海獸胃線蟲」）。
據了解，涉事餐廳的鯖魚刺身沙律菜式從製作到上菜，未有遵守殺死「海獸胃線蟲」所需的24個小時以上冷凍處理，沖繩縣當局已下令餐廳改善，也要求對其他生食菜單採取必要措施，以防止食物中毒，在改善前不得提供生拌鯖魚料理。連同這次案件，沖繩縣今年以來共發生8宗食物中毒事件，累計57人中毒。
鯖魚體內多寄生蟲
日本宮崎大學醫學院過去曾在社交平台分享一段影片，片中的鯖魚被切開，經射燈照射後，驚見腹部有逾200條寄生蟲蠕動。該醫學院助理教授指出，這種寄生蟲通常活躍於秋冬季，若民眾不慎進食，恐誘發食物中毒。
該醫學院寄生蟲學系助理教授Mio Tanaka在接受日媒訪問時表示，影片攝於學生進行實踐訓練的時候，而片中的鯖魚體内確認含有逾200條寄生蟲。
她指出，這種寄生蟲名為「異尖線蟲」（又名「海獸胃線蟲」），在秋冬時期尤其活躍，而受感染海鮮主要為鯖魚、竹莢魚、秋刀魚、鰹魚、沙丁魚、鮭魚、魷魚等，海獸胃線蟲經常會附著於活魚的內臟位置，當魚死亡後則會轉移到身體其他位置上。
感染海獸胃線蟲恐食物中毒
Mio Tanaka表示，若進食未煮熟或受海獸胃線蟲感染的魚類，可能會誘發食物中毒。她又提出，許多人對海獸胃線蟲的誤解是，即使誤食寄生蟲，只要用力咀嚼它就會被咬死。事實上，海獸胃線蟲難以被咬斷，即使將其浸泡在醋中或用鹽醃製，仍然可以存活。
因此，她分享5招可預防海獸胃線蟲所誘發的食物中毒：
- 進食前加熱：海獸胃線蟲幼蟲於60℃下1分鐘內便會死亡，70℃以上會瞬間死亡。
- 冷凍存放：海獸胃線蟲於-20℃下冷凍超過24小時便會死亡。
- 盡量購買新鮮的魚，且及時取出內臟。
- 徹底檢查魚身，去除海獸胃線蟲。
- 切勿生食內臟，一般烹飪中使用的鹽、芥末、醋的含量及濃度，無法殺死海獸胃線蟲。
食安中心教減低寄生蟲風險方法
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