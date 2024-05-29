  • 26°C
香港時間 : 2024529日 (Wed) 22:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遊日注意丨沖繩半年內57人食物中毒　40歲女食魚生後胃內拉出寄生蟲【附減低寄生蟲風險方法】

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

【沖繩／魚生／寄生蟲／食用安全】日本是港人熱門旅遊勝地，而近日有3名人士在沖繩一間餐廳食用魚生刺身後，因感染寄生蟲引發集體食物中毒，事件中有3人不適，其中一人更出現了嚴重腹痛和噁心等症狀。據當局調查所得，懷疑肇禍原因是餐廳沒有妥善冷凍鯖魚所致。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜藥房、藥行、藥坊、藥妝有何分別？　藥劑師教你 5 招找對配藥點

根據日本傳媒報道，沖繩政府日前公佈消息，指位於北谷町美濱市一間餐廳，發生寄生蟲引起的食物中毒事件。3名40多歲顧客在餐廳食用一款鯖魚刺身沙律「Gomasaba」後，便感到不適，其中一名女子更出現了嚴重腹痛和噁心等症狀。3人送院檢查後，發現其體內有「異尖線蟲」（又名「海獸胃線蟲」）。

據了解，涉事餐廳的鯖魚刺身沙律菜式從製作到上菜，未有遵守殺死「海獸胃線蟲」所需的24個小時以上冷凍處理，沖繩縣當局已下令餐廳改善，也要求對其他生食菜單採取必要措施，以防止食物中毒，在改善前不得提供生拌鯖魚料理。連同這次案件，沖繩縣今年以來共發生8宗食物中毒事件，累計57人中毒。

鯖魚體內多寄生蟲

日本宮崎大學醫學院過去曾在社交平台分享一段影片，片中的鯖魚被切開，經射燈照射後，驚見腹部有逾200條寄生蟲蠕動。該醫學院助理教授指出，這種寄生蟲通常活躍於秋冬季，若民眾不慎進食，恐誘發食物中毒。

日本宮崎大學醫學院過去曾在社交平台分享一段影片，片中的鯖魚被切開，經射燈照射後，驚見腹部有逾200條寄生蟲蠕動。(網上圖片))

該醫學院寄生蟲學系助理教授Mio Tanaka在接受日媒訪問時表示，影片攝於學生進行實踐訓練的時候，而片中的鯖魚體内確認含有逾200條寄生蟲。

她指出，這種寄生蟲名為「異尖線蟲」（又名「海獸胃線蟲」），在秋冬時期尤其活躍，而受感染海鮮主要為鯖魚、竹莢魚、秋刀魚、鰹魚、沙丁魚、鮭魚、魷魚等，海獸胃線蟲經常會附著於活魚的內臟位置，當魚死亡後則會轉移到身體其他位置上。

感染海獸胃線蟲恐食物中毒

Mio Tanaka表示，若進食未煮熟或受海獸胃線蟲感染的魚類，可能會誘發食物中毒。她又提出，許多人對海獸胃線蟲的誤解是，即使誤食寄生蟲，只要用力咀嚼它就會被咬死。事實上，海獸胃線蟲難以被咬斷，即使將其浸泡在醋中或用鹽醃製，仍然可以存活。

因此，她分享5招可預防海獸胃線蟲所誘發的食物中毒：

  • 進食前加熱：海獸胃線蟲幼蟲於60℃下1分鐘內便會死亡，70℃以上會瞬間死亡。
  • 冷凍存放：海獸胃線蟲於-20℃下冷凍超過24小時便會死亡。
  • 盡量購買新鮮的魚，且及時取出內臟。
  • 徹底檢查魚身，去除海獸胃線蟲。
  • 切勿生食內臟，一般烹飪中使用的鹽、芥末、醋的含量及濃度，無法殺死海獸胃線蟲。

食安中心教減低寄生蟲風險方法

點擊圖片放大
+6
+5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

禍從口入｜52歲男律師咳嗽半個月 一照肝佈滿3種寄生蟲 與公幹1習慣有
13:53 2024/03/22
禍從口入｜52歲男律師咳嗽半個月 一照肝佈滿3種寄生蟲 與公幹1習慣有
食用安全｜31歲女愛食野味魚生突不明頭痛　求醫疑感染寄生蟲致肝損傷【附3招預防肝吸蟲】
12:40 2024/04/25
食用安全｜31歲女愛食野味魚生突不明頭痛　求醫疑感染寄生蟲致肝損傷【附3招預防肝吸蟲】
寄生蟲｜25歲女排便時一手扯出條狀物　驚見15厘米蛔蟲疑與一年前1飯局有關
13:44 2024/04/09
寄生蟲｜25歲女排便時一手扯出條狀物　驚見15厘米蛔蟲疑與一年前1飯局有關

你可能感興趣

禍從口入｜52歲男律師咳嗽半個月 一照肝佈滿3種寄生蟲 與公幹1習慣有
13:53 2024/03/22
禍從口入｜52歲男律師咳嗽半個月 一照肝佈滿3種寄生蟲 與公幹1習慣有
食用安全｜31歲女愛食野味魚生突不明頭痛　求醫疑感染寄生蟲致肝損傷【附3招預防肝吸蟲】
12:40 2024/04/25
食用安全｜31歲女愛食野味魚生突不明頭痛　求醫疑感染寄生蟲致肝損傷【附3招預防肝吸蟲】
寄生蟲｜25歲女排便時一手扯出條狀物　驚見15厘米蛔蟲疑與一年前1飯局有關
13:44 2024/04/09
寄生蟲｜25歲女排便時一手扯出條狀物　驚見15厘米蛔蟲疑與一年前1飯局有關
食用安全 沖繩 日本 食物中毒

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月29日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月29日 時間16:05）
星二代︱王菲吻賀李嫣18歲生日醫好兔唇愈大愈靚　讀瑞士貴族名校年花逾百萬
星二代︱王菲吻賀李嫣18歲生日醫好兔唇愈大愈靚　讀瑞士貴族名校年花逾百萬
「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
可愛潮物｜麥當勞推薯條與麥樂雞對講機　造型萌爆瞬間成搶手貨
可愛潮物｜麥當勞推薯條與麥樂雞對講機　造型萌爆瞬間成搶手貨
遊日注意｜燒肉店前員工爆4大内幕　1個營業時段用隔夜肉
遊日注意｜燒肉店前員工爆4大内幕　1個營業時段用隔夜肉