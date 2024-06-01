親子好去處｜灣仔夏誌一連5個周末免費活動 音樂會/魔術/市集/瑜伽/平衡車比賽
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
【免費親子好去處/灣仔夏誌/灣仔海濱/音樂會/端午節/父親節】進入6月，《灣仔夏誌：海濱喜動》連續5個週末均舉行不同形式的戶外活動，包括音樂會、市集、舞蹈比賽、平衡車比賽、瑜伽活動，以至斯里蘭卡文化交流，適合年輕一代、一家大小，甚至寵物參與。一連三天的《Chill•治癒•海濱文創祭》，帶來精彩魔術、音樂表演、市集，為6月的 《灣仔夏誌：海濱喜動》掀起序幕。隨後的週末將舉行《Connect Fest24·仲夏「樂」悠遊》，同樣為期三天，橫跨端午長週末，連串節目，讓人歡度佳節。在父親節則會舉行《香港兒童平衡車嘉年華》，各位廿四孝爸爸不妨帶同兒女到來參加，享受親子時間。 迎接七一回歸，灣仔海濱活動空間分別上演《韓流夏日祭》及《繽紛夏祭舞動日》，充滿活力。
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免費親子好去處｜《灣仔夏誌：海濱喜動》6-7月份活動時間表
|日期
|時間
|活動
|6月1日（星期六）
|下午2 時–下午9時
|Chill·治癒·海濱文創祭：魔術篇
|6月2日（星期日）
|中午12 時–下午8時
|Chill·治癒·海濱文創祭：放鬆篇
|6月8日（星期六）
|上午11 時–下午9時
|Connect Fest24·仲夏「樂」悠遊 @灣仔夏誌-玩樂篇
|6月9日（星期日）
|上午11時–下午9時
|Connect Fest24·仲夏「樂」悠遊 @灣仔夏誌-寵物篇
|6月10日（星期一）
|上午11時–下午9時
|Connect Fest24·仲夏「樂」悠遊 @灣仔夏誌-治癒篇
|6月15日（星期六)
|上午10時–下午6時
|全港舞林爭霸大賽2024
|6月16日（星期日）
|上午10時–下午7時
|香港兒童平衡車嘉年華
|6月23日（星期日）
|下午1 時–下午8時
|Sri Lankans Talents Show
|6月29日（星期六）
|中午12時–下午10時30分
|韓流夏日祭 (偶像狂熱)
|6月30日（星期日）
|中午12時–下午10時
|韓流夏日祭 (舞台狂熱)
|7月1日（星期一）
|下午1時–晚上6時30分
|繽紛夏祭舞動日
Chill·治癒·海濱文創祭：魔術篇
日期：6月1日（星期六）
時間：下午2時–下午9時
免費活動資訊
氣球製作及派發
時間：下午3時–4時30分及下午8時–9時
活動簡介：專業團隊會在現場為大家免費隨機扭製各式可愛造型的氣球，為活動增添歡樂氣氛。現場參加，費用全免，先到先得
Chill·治癒·海濱文創祭：放鬆篇
日期：6月2日（星期日）
時間：中午12時–下午8時
免費工作坊資訊《CHILL。治癒 - 瑜伽班》
時間：下午4時30分–5時30分
工作坊簡介：瑜伽是近年大熱運動之一，通過一系列動作及呼吸的配合，讓身心靈達 到和諧，提醒大家關注身心靈健康。 費用全免，先到先得。
報名詳情：https://forms.gle/fS2C8GWzqRveKUUA7
香港人生活緊張，何不到灣仔海濱參與Chill。治癒。海濱文創祭，感受 chill 而自然的 一面。節目包括過百個零售及美食攤檔、Glamping、車箱箱市集、音樂會、魔法表 演、寵物領養及工作坊。
Connect Fest'24·仲夏「樂」悠遊@灣仔夏誌-玩樂篇
日期：6月8日（星期五）
時間：上午11時30分–下午9時30分
Connect Fest'24·仲夏「樂」悠遊@灣仔夏誌-寵物篇
日期：6月9日（星期六)
時間：上午11時30分–下午9時30分
Connect Fest'24·仲夏「樂」悠遊@灣仔夏誌-治癒篇
日期：6月10日（星期日）
時間：上午11時30分–下午9時30分
在香港這個急促的城市中，創造一個空間，Connect Fest'24 讓人悠然放空，沉澱心靈，並享受音樂的美妙。透過參與多元化的音樂表演和工作坊，可以觸動心靈，帶來愉悅和情感共鳴。
全港舞林爭霸大賽2024
日期：6月15日（星期日）
時間：上午11時–下午8時
由Crystal Dance主辦，這次比賽可讓觀眾欣賞到精彩絕倫的舞蹈比拼，參賽舞者亦可藉此提升水平，促進交流。
香港兒童平衡車嘉年華
日期：6月16日（星期日）
時間：上午10時–下午7時
免費活動資訊
平衡車試玩體驗
時間：下午1時–5時
活動簡介：平衡車沒有踏板，孩子靠雙腳推動前進，可讓幼童培養協調性和平衡能力，為日後學習騎單車打好基礎。 現場報名，費用全免，先到先得數以百計的小車手參與一年一度的平衡車比賽，風馳電掣，英氣十足。此外，現場設有平衡車及保護裝備，供小朋友免費試玩，有助加強孩子的平衡力和操控能力。
Sri Lankans Talents Show
日期：6月23日（星期日）
時間：下午1時–晚上8時
由香港斯里蘭卡協會主辦，此活動可為不同族裔人士，帶來輕鬆、愉快、共融的時光， 透過音樂及舞蹈表演，包括一支著名的斯里蘭卡樂團的演出，推廣斯里蘭卡的傳統、遺產和文化。
韓流夏日祭 (偶像狂熱)
日期：6月29日（星期六）
時間：中午12時–晚上10時30分
韓流夏日祭 (舞台狂熱)
日期：6月30日（星期日）
時間：中午12時–晚上10時
韓流夏日祭最新的K-Pop音樂、舞蹈表演比賽和潮流市集，為參與者提供一場充滿活力和獨特文化體驗。
繽紛夏祭舞動日
日期：7月1日（星期一）
時間：下午1時–下午6時30分
Dance Art Plus 的一眾小小舞蹈家，雲集灣仔海濱活動空間，為大家帶來連串表演；同時大會亦設工作坊，可讓小朋友一嘗跳舞樂趣。同場之《迷趣海濱》五大主題迷宮繼續開放，包括以光影為主題的「迷時」、以鏡面為 結構的「鏡院」、以竹為元素的「迷走竹林」、以燈光變化組成的「光盒子」，以及為好動小朋友而設的「躍動迷城」，帶來打卡、放電、消閒新體驗。
免費親子好去處｜《灣仔夏誌：海濱喜動》
日期：即日至7月3日
時間：下午2時–晚上9時（因應當日舉行的特別節目而更改）
地點：灣仔海濱活動空間 (灣仔鴻興道3號，鄰近灣仔碼頭)
入場費：全免
交通：港鐵會展站A2出口步行約3分鐘／灣仔碼頭步行約1分鐘
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