親子好去處｜灣仔夏誌一連5個周末免費活動　音樂會/魔術/市集/瑜伽/平衡車比賽

▲ 進入6月，《灣仔夏誌：海濱喜動》連續5個週末均舉行不同形式的免費親子戶外活動。

【免費親子好去處/灣仔夏誌/灣仔海濱/音樂會/端午節/父親節】進入6月，《灣仔夏誌：海濱喜動》連續5個週末均舉行不同形式的戶外活動，包括音樂會、市集、舞蹈比賽、平衡車比賽、瑜伽活動，以至斯里蘭卡文化交流，適合年輕一代、一家大小，甚至寵物參與。一連三天的《Chill•治癒•海濱文創祭》，帶來精彩魔術、音樂表演、市集，為6月的 《灣仔夏誌：海濱喜動》掀起序幕。隨後的週末將舉行《Connect Fest24·仲夏「樂」悠遊》，同樣為期三天，橫跨端午長週末，連串節目，讓人歡度佳節。在父親節則會舉行《香港兒童平衡車嘉年華》，各位廿四孝爸爸不妨帶同兒女到來參加，享受親子時間。 迎接七一回歸，灣仔海濱活動空間分別上演《韓流夏日祭》及《繽紛夏祭舞動日》，充滿活力。

最新影片推介：

免費親子好去處｜《灣仔夏誌：海濱喜動》6-7月份活動時間表

日期 時間 活動 6月1日（星期六） 下午2 時–下午9時 Chill·治癒·海濱文創祭：魔術篇 6月2日（星期日） 中午12 時–下午8時 Chill·治癒·海濱文創祭：放鬆篇 6月8日（星期六） 上午11 時–下午9時 Connect Fest24·仲夏「樂」悠遊 @灣仔夏誌-玩樂篇 6月9日（星期日） 上午11時–下午9時 Connect Fest24·仲夏「樂」悠遊 @灣仔夏誌-寵物篇 6月10日（星期一） 上午11時–下午9時 Connect Fest24·仲夏「樂」悠遊 @灣仔夏誌-治癒篇 6月15日（星期六) 上午10時–下午6時 全港舞林爭霸大賽2024 6月16日（星期日） 上午10時–下午7時 香港兒童平衡車嘉年華 6月23日（星期日） 下午1 時–下午8時 Sri Lankans Talents Show 6月29日（星期六） 中午12時–下午10時30分 韓流夏日祭 (偶像狂熱) 6月30日（星期日） 中午12時–下午10時 韓流夏日祭 (舞台狂熱) 7月1日（星期一） 下午1時–晚上6時30分 繽紛夏祭舞動日

Chill·治癒·海濱文創祭：魔術篇

日期：6月1日（星期六）

時間：下午2時–下午9時

免費活動資訊

氣球製作及派發

時間：下午3時–4時30分及下午8時–9時

活動簡介：專業團隊會在現場為大家免費隨機扭製各式可愛造型的氣球，為活動增添歡樂氣氛。現場參加，費用全免，先到先得

Chill·治癒·海濱文創祭：放鬆篇

日期：6月2日（星期日）

時間：中午12時–下午8時

免費工作坊資訊《CHILL。治癒 - 瑜伽班》

時間：下午4時30分–5時30分

工作坊簡介：瑜伽是近年大熱運動之一，通過一系列動作及呼吸的配合，讓身心靈達 到和諧，提醒大家關注身心靈健康。 費用全免，先到先得。

報名詳情：https://forms.gle/fS2C8GWzqRveKUUA7

香港人生活緊張，何不到灣仔海濱參與Chill。治癒。海濱文創祭，感受 chill 而自然的 一面。節目包括過百個零售及美食攤檔、Glamping、車箱箱市集、音樂會、魔法表 演、寵物領養及工作坊。

▲ 進入6月，《灣仔夏誌：海濱喜動》連續五個週末均舉行不同形式的戶外活動。

Connect Fest'24·仲夏「樂」悠遊@灣仔夏誌-玩樂篇

日期：6月8日（星期五）

時間：上午11時30分–下午9時30分

Connect Fest'24·仲夏「樂」悠遊@灣仔夏誌-寵物篇

日期：6月9日（星期六)

時間：上午11時30分–下午9時30分

Connect Fest'24·仲夏「樂」悠遊@灣仔夏誌-治癒篇

日期：6月10日（星期日）

時間：上午11時30分–下午9時30分

在香港這個急促的城市中，創造一個空間，Connect Fest'24 讓人悠然放空，沉澱心靈，並享受音樂的美妙。透過參與多元化的音樂表演和工作坊，可以觸動心靈，帶來愉悅和情感共鳴。

全港舞林爭霸大賽2024

日期：6月15日（星期日）

時間：上午11時–下午8時

由Crystal Dance主辦，這次比賽可讓觀眾欣賞到精彩絕倫的舞蹈比拼，參賽舞者亦可藉此提升水平，促進交流。

▲ 進入6月，《灣仔夏誌：海濱喜動》連續五個週末均舉行不同形式的戶外活動。

香港兒童平衡車嘉年華

日期：6月16日（星期日）

時間：上午10時–下午7時

免費活動資訊

平衡車試玩體驗

時間：下午1時–5時

活動簡介：平衡車沒有踏板，孩子靠雙腳推動前進，可讓幼童培養協調性和平衡能力，為日後學習騎單車打好基礎。 現場報名，費用全免，先到先得數以百計的小車手參與一年一度的平衡車比賽，風馳電掣，英氣十足。此外，現場設有平衡車及保護裝備，供小朋友免費試玩，有助加強孩子的平衡力和操控能力。

▲ 進入6月，《灣仔夏誌：海濱喜動》連續五個週末均舉行不同形式的戶外活動。

Sri Lankans Talents Show

日期：6月23日（星期日）

時間：下午1時–晚上8時

由香港斯里蘭卡協會主辦，此活動可為不同族裔人士，帶來輕鬆、愉快、共融的時光， 透過音樂及舞蹈表演，包括一支著名的斯里蘭卡樂團的演出，推廣斯里蘭卡的傳統、遺產和文化。

▲ 進入6月，《灣仔夏誌：海濱喜動》連續五個週末均舉行不同形式的戶外活動。

韓流夏日祭 (偶像狂熱)

日期：6月29日（星期六）

時間：中午12時–晚上10時30分

韓流夏日祭 (舞台狂熱)

日期：6月30日（星期日）

時間：中午12時–晚上10時

韓流夏日祭最新的K-Pop音樂、舞蹈表演比賽和潮流市集，為參與者提供一場充滿活力和獨特文化體驗。

▲ 進入6月，《灣仔夏誌：海濱喜動》連續五個週末均舉行不同形式的戶外活動。

繽紛夏祭舞動日

日期：7月1日（星期一）

時間：下午1時–下午6時30分

Dance Art Plus 的一眾小小舞蹈家，雲集灣仔海濱活動空間，為大家帶來連串表演；同時大會亦設工作坊，可讓小朋友一嘗跳舞樂趣。同場之《迷趣海濱》五大主題迷宮繼續開放，包括以光影為主題的「迷時」、以鏡面為 結構的「鏡院」、以竹為元素的「迷走竹林」、以燈光變化組成的「光盒子」，以及為好動小朋友而設的「躍動迷城」，帶來打卡、放電、消閒新體驗。

▲ 進入6月，《灣仔夏誌：海濱喜動》連續五個週末均舉行不同形式的戶外活動。

免費親子好去處｜《灣仔夏誌：海濱喜動》

日期：即日至7月3日

時間：下午2時–晚上9時（因應當日舉行的特別節目而更改）

地點：灣仔海濱活動空間 (灣仔鴻興道3號，鄰近灣仔碼頭)

入場費：全免

交通：港鐵會展站A2出口步行約3分鐘／灣仔碼頭步行約1分鐘

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