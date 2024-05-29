香港旅遊｜澳門首膺內地旅客最滿意目的地　香港連跌兩位排第7

▲ 澳門首鷹內地旅客最滿意目的地，香港連跌兩位排第7。(資料圖片)

中國旅遊研究院指，今年首季澳門首次成為內地旅客最滿意的目的地，而香港則連跌兩位排第7。

直屬國家文旅部的中國旅遊研究院研究數據顯示，澳門今年首季，在內地出境旅客滿意得分是83.49分，躍升至第一位，首度被內地出境遊者評為最滿意目的地。去年澳門評分為84.09分，排在第3位。

香港今年首季以81.77排在第7位；去年以82.86排第5位。疫情前的2017年，香港曾經排在第1位，當年澳門的排位是第10。

研究院說，內地赴港澳「個人遊」城市增加、簽注和通關便利化以及落實「澳車北上」等政策，令澳門成為內地旅客最滿意目的地。過去10年，內地遊客對港澳的滿意度評價一直處於較高水平，但受社運、疫情和涉旅負面輿情的影響，內地訪港遊客在過去10年波動下行，期望特區政府及旅遊業界加大宣傳力度，全面修復內地遊客對香港市場的信心。

研究又提到，今年農曆新年假期8天，全國國內旅遊出遊4.74億人次，按年增長34.3%，較2019年同期增長19%；勞動節假日5天，全國國內旅遊出遊合計2.95億人次，按年增長7.6%，與2019年相比增28.2%。

澳門旅遊局稱，樂見內地旅客的正面評價，並表示未來將繼續聯動業界優化旅遊資源、接待能力和旅客體驗。全力推動「旅遊＋」，舉辦多盛事活動，等積極配合當地經濟適度多元發展的策略，展現澳門旅遊魅力，鞏固澳門世界旅遊休閒中心的地位。

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