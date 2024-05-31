中電 x 房協合辦「智識用電 ‧ 實踐可持續發展生活」

▲ （左起）中電首席經理-住宅銷售陳浩文、中華電力客戶成功及體驗高級總監劉麗娜、香港房屋協會社區及長者服務總監吳家雯博士及香港房屋協會總經理(社區及長者服務)黃小紅為活動主持亮燈儀式。

近年，全球發展概念都離不開有關永續的議題，社會大眾均希望透過共同努力，為人類和地球建造共融、可持續及具適應能力的未來，確保我們及下一代能享受優質的生活。中電一直不遺餘力地與不同的發展商推行「全電家居」，希望推動可持續發展，為家家戶戶帶來節能減碳的綠色生活。

早前中電與香港房屋協會（下稱房協）的「長者安居樂」住屋計劃項目「豐頤居」舉辦了「智識用電 ‧ 實踐可持續發展生活」活動，讓住戶認識「全電家居」的好處及節能小貼士，讓低碳生活融入於日常中。

豐頤居是房協「長者安居樂」住屋計劃的其中一個項目，屋苑的設施和服務注入了嶄新的樂齡科技及長者友善的設計元素，亦在單位使用安全的用電設施並配置了全電家居。

中電與房協代表為活動亮燈 共建可持續家居生活

房協社區及長者服務總監吳家雯博士致詞時表示：「房協致力參與及推動可持續發展，曾經舉辦屋邨減碳運動、環保活動及工作坊等。豐頤居項目整個屋苑的設施和服務注入長者友善設計元素，亦在單位配置了安全的用電設施，提升長者住戶的家居安全。期待未來與中電繼續合作舉辦更多活動，實踐『可持續發展生活』。」

▲ 中華電力客戶成功及體驗高級總監劉麗娜表示，很高興與房協合作，一同為「豐頤居」住戶締造低碳生活。

中華電力客戶成功及體驗高級總監劉麗娜表示：「好高興今天可以與房協合作，一起舉辦這個非常有意義的活動及宣揚可持續發展、節能減碳等。中電致力推廣中電e服務，例如電子賬單和電子支付，以支持無紙低碳生活，提升巿民的減碳意識，有助推動香港在 2050 年前達致碳中和。」

▲ 名廚陳國強師傅即場用電磁爐烹調兩道鑊氣小炒，更在現場選出兩位住戶台上互動，體驗全電煮食的好處。

名廚即煮鑊氣小炒 讓住戶體驗全電煮食的好處

在活動開始前，中電及房協的代表嘉賓一同上台主持亮燈儀式，為活動掀開序幕。活動當日，更邀請到名廚陳國強師傅即場獻技，為一眾住戶示範用電磁爐烹調兩道惹味又充滿鑊氣的小炒，陳師傅還邀請台下兩位住戶上台互動，一起感受全電煮食的便利和樂趣，完成後陳師傅邀請在場住戶試食，大家都讚不絕口表示美味夠鑊氣。活動期間，設有獎問答環節，希望透過問答讓一眾住戶認識全電家居，大家都踴躍參與，氣氛非常熱鬧。

▲ 活動當日，一眾住戶都非常踴躍舉手答問題，氣氛相當熱鬧。

「豐頤居」貼心配套 實踐「居家安老」

房協「長者安居樂」住屋計劃項目為年滿60歲以上人士提供長者友善概念設計的單位及設施，是集居住、康樂設施及醫療護理於一身的居所。「豐頤居」為第3個發展項目，位於紅磡，合共有312伙，當中有168伙為一房單位，其餘144伙為開放式單位。 單位内設有多項長者友善及安全元素，為住戶提供一個安心和自主的居住環境，實踐「居家安老」。

未來，中電會與房協繼續合力推動可持續發展房屋及生活，實現香港在2050年前達致碳中和的目標。

▲ 「豐頤居」一眾住戶與嘉賓們合照。

（特約）