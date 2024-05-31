中電 x 房協合辦「智識用電 ‧ 實踐可持續發展生活」
發布時間： 5 小時前
最後更新： 2 小時前
近年，全球發展概念都離不開有關永續的議題，社會大眾均希望透過共同努力，為人類和地球建造共融、可持續及具適應能力的未來，確保我們及下一代能享受優質的生活。中電一直不遺餘力地與不同的發展商推行「全電家居」，希望推動可持續發展，為家家戶戶帶來節能減碳的綠色生活。
早前中電與香港房屋協會（下稱房協）的「長者安居樂」住屋計劃項目「豐頤居」舉辦了「智識用電 ‧ 實踐可持續發展生活」活動，讓住戶認識「全電家居」的好處及節能小貼士，讓低碳生活融入於日常中。
豐頤居是房協「長者安居樂」住屋計劃的其中一個項目，屋苑的設施和服務注入了嶄新的樂齡科技及長者友善的設計元素，亦在單位使用安全的用電設施並配置了全電家居。
中電與房協代表為活動亮燈 共建可持續家居生活
房協社區及長者服務總監吳家雯博士致詞時表示：「房協致力參與及推動可持續發展，曾經舉辦屋邨減碳運動、環保活動及工作坊等。豐頤居項目整個屋苑的設施和服務注入長者友善設計元素，亦在單位配置了安全的用電設施，提升長者住戶的家居安全。期待未來與中電繼續合作舉辦更多活動，實踐『可持續發展生活』。」
中華電力客戶成功及體驗高級總監劉麗娜表示：「好高興今天可以與房協合作，一起舉辦這個非常有意義的活動及宣揚可持續發展、節能減碳等。中電致力推廣中電e服務，例如電子賬單和電子支付，以支持無紙低碳生活，提升巿民的減碳意識，有助推動香港在 2050 年前達致碳中和。」
名廚即煮鑊氣小炒 讓住戶體驗全電煮食的好處
在活動開始前，中電及房協的代表嘉賓一同上台主持亮燈儀式，為活動掀開序幕。活動當日，更邀請到名廚陳國強師傅即場獻技，為一眾住戶示範用電磁爐烹調兩道惹味又充滿鑊氣的小炒，陳師傅還邀請台下兩位住戶上台互動，一起感受全電煮食的便利和樂趣，完成後陳師傅邀請在場住戶試食，大家都讚不絕口表示美味夠鑊氣。活動期間，設有獎問答環節，希望透過問答讓一眾住戶認識全電家居，大家都踴躍參與，氣氛非常熱鬧。
「豐頤居」貼心配套 實踐「居家安老」
房協「長者安居樂」住屋計劃項目為年滿60歲以上人士提供長者友善概念設計的單位及設施，是集居住、康樂設施及醫療護理於一身的居所。「豐頤居」為第3個發展項目，位於紅磡，合共有312伙，當中有168伙為一房單位，其餘144伙為開放式單位。 單位内設有多項長者友善及安全元素，為住戶提供一個安心和自主的居住環境，實踐「居家安老」。
未來，中電會與房協繼續合力推動可持續發展房屋及生活，實現香港在2050年前達致碳中和的目標。
（特約）