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星二代丨任晴佳勢成最美星二代學霸　疑轉校到哥倫比亞大學【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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任晴佳盡得琦琦與任達華的靚基因。

琦琦與任達華女兒任晴佳（Ella）盡得父母靚基因，擁42吋逆天長腿、180cm身高，加上樣子甜美，被封為「新世代模特」與「最有潛力星二代」等，

事實現年20歲的Ella在3歲時已模仿媽媽走台步，甚有表演慾。雖然任達華與琦琦只有一個女兒，他們對Ella秉持不寵壞的原則，對Ella管教嚴厲。她在港曾讀香港拔萃女書院及新加坡國際學校，直至14歲送她到英國讀書，訓練其獨立性格。

星二代丨任晴佳出席酒店開幕騷逆天長腿　琦琦開心女兒被讚似Anne Hathaway

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盡得琦琦真傳

擁完美的九頭身比例的她雖然現時仍學生，但沒有浪費天賦外表，間中也參與廣告及雜誌拍攝，舉手投足間已甚有媽媽風範，可說是模特兒界的新星，在去年底，Ella獲邀出席於上海舉行的第五屆InStyle ICON Awards年度偶像盛典，並獲頒「年度潛力新人」獎。

當模特兒沒有影響她的學業，Ella去年升讀英國倫敦大學，也常於社交網分享學院點滴。

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疑轉校入哥倫比亞大學

不過，在今天（5月29日），她卻在個人IG以Story方式上載一張紐約曼哈頓的哥倫比亞大學（Columbia University）圖書館大樓的照片，並寫道︰「first day @columbia uni!」意思即「在哥倫比亞大學的第一天」，令網民猜測任晴佳是否轉校。

哥倫比亞大學是美洲大學協會的12個創始校之一，以及國家大學體育協會（NCAA）體育賽事聯盟常春藤盟校的成員。該大學是紐約州最古老的高等教育學府，也是美國歷史第五悠久的高等教育機構。該大學校友包括3位美國總統、43位諾貝爾獎得主，所以如果Ella真的成該校學生，可說十分叻女。

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