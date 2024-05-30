家居意外｜4歲女童跌倒後腦著地送院危殆　醫生教家長觀察1症狀要即送院【附8大撞頭後症狀】

▲ 4歲女童跌倒後腦著地送院縫針危殆，懷疑醫療事故，醫生教家長觀察8大撞頭後症狀。

【小朋友撞傷頭/撞頭/扻頭/家居意外/後腦著地】小朋友撞到頭部可大可小。本港一名4歲女童因早前在家中椅子跌下傷及頭部，由爸爸陪送往仁濟醫院急症室。經醫護初步檢查及評估，由1名護士及1名病人助理為女童傷口縫上3針，惟縫合傷口後心臟驟停18分鐘，目前於瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫，臨床診斷為缺血性腦病變，陷入昏迷，情況危殆，須用呼吸機、強心藥等。當小朋友撞到頭時，家長須注意8種狀況，出現其中一種須馬上送院檢查。

最新影片推介：

仁濟醫院一名4歲女童縫合傷口後心臟驟停18分鐘，目前於瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫，臨床診斷為缺血性腦病變，陷入昏迷，情況危殆，須用呼吸機、強心藥等。

院方於28日公布事件，指女童俯臥縫針時掙扎哭喊，病人助理曾出手固定其頭部，但未有正面回應事故是否涉及人為失誤，僅強調情況非常罕見，醫護按既定程序縫針，記錄暫未見遺漏，有待專家分析原因。

▲ 仁濟醫院就一宗涉及病人在接受傷口縫合程序後出現心臟驟停的事件會見傳媒交代事件。（朱永倫攝）

涉事女童上周六晚（25日）在家中椅子跌下傷及頭部，由爸爸陪同乘急救車送往仁濟醫院急症室。經醫護初步檢查及評估，女童後尾枕有約2厘米長傷口，同時因腺病毒感染輕微發燒，體溫約攝氏38度，但沒有出現嘔吐、抽筋、暈倒等情況，X光檢查亦顯示其胸腔及頭顱骨無異常。隨後1名護士及1名病人助理為女童傷口縫上3針，期間女童爸爸陪伴在側。

九龍西醫院聯網表示非常關注今次事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，瑪嘉烈醫院將繼續為病人提供適切的治療。由於病人在傷口縫合過程出現心臟驟停的情況非常罕見，已邀請兒科及急症科專家詳細檢視事件，亦會為病人安排罕見疾病的檢測，以確定今次事件的成因。

醫生教留意8大撞頭後症狀

面對小朋友時常碰撞，後腦著地的情況，台灣兒童急診醫生吳昌騰建議家長應先保持冷靜，安撫孩子，並留意以下8種狀況，若其中一種出現，須立即到醫院急症室診治：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

兒童頭部撞到真的不能大意，像是硬腦膜上的出血，病人通常會有一段清醒期，「一開始意識清醒、能說話、舉止正常，但是當動脈出血量持續增加後，病人病情變化會轉快，原因在於出血的量增加後，血塊會壓迫腦組織，接著病人意識就會喪失，影響呼吸甚至會死亡」，家長千萬要提高警覺！吳醫生建議，小小孩活動的地板應盡量鋪軟墊，當孩子一旦有頭部著地狀況時，軟墊能將傷害降低到最小。

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5