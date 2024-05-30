家居意外｜4歲女童跌倒後腦著地送院危殆 醫生教家長觀察1症狀要即送院【附8大撞頭後症狀】
撰文： 王明芳
發布時間： 3 小時前
最後更新： 1 小時前
【小朋友撞傷頭/撞頭/扻頭/家居意外/後腦著地】小朋友撞到頭部可大可小。本港一名4歲女童因早前在家中椅子跌下傷及頭部，由爸爸陪送往仁濟醫院急症室。經醫護初步檢查及評估，由1名護士及1名病人助理為女童傷口縫上3針，惟縫合傷口後心臟驟停18分鐘，目前於瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫，臨床診斷為缺血性腦病變，陷入昏迷，情況危殆，須用呼吸機、強心藥等。當小朋友撞到頭時，家長須注意8種狀況，出現其中一種須馬上送院檢查。
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仁濟醫院一名4歲女童縫合傷口後心臟驟停18分鐘，目前於瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫，臨床診斷為缺血性腦病變，陷入昏迷，情況危殆，須用呼吸機、強心藥等。
院方於28日公布事件，指女童俯臥縫針時掙扎哭喊，病人助理曾出手固定其頭部，但未有正面回應事故是否涉及人為失誤，僅強調情況非常罕見，醫護按既定程序縫針，記錄暫未見遺漏，有待專家分析原因。
涉事女童上周六晚（25日）在家中椅子跌下傷及頭部，由爸爸陪同乘急救車送往仁濟醫院急症室。經醫護初步檢查及評估，女童後尾枕有約2厘米長傷口，同時因腺病毒感染輕微發燒，體溫約攝氏38度，但沒有出現嘔吐、抽筋、暈倒等情況，X光檢查亦顯示其胸腔及頭顱骨無異常。隨後1名護士及1名病人助理為女童傷口縫上3針，期間女童爸爸陪伴在側。
九龍西醫院聯網表示非常關注今次事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，瑪嘉烈醫院將繼續為病人提供適切的治療。由於病人在傷口縫合過程出現心臟驟停的情況非常罕見，已邀請兒科及急症科專家詳細檢視事件，亦會為病人安排罕見疾病的檢測，以確定今次事件的成因。
醫生教留意8大撞頭後症狀
面對小朋友時常碰撞，後腦著地的情況，台灣兒童急診醫生吳昌騰建議家長應先保持冷靜，安撫孩子，並留意以下8種狀況，若其中一種出現，須立即到醫院急症室診治：
兒童頭部撞到真的不能大意，像是硬腦膜上的出血，病人通常會有一段清醒期，「一開始意識清醒、能說話、舉止正常，但是當動脈出血量持續增加後，病人病情變化會轉快，原因在於出血的量增加後，血塊會壓迫腦組織，接著病人意識就會喪失，影響呼吸甚至會死亡」，家長千萬要提高警覺！吳醫生建議，小小孩活動的地板應盡量鋪軟墊，當孩子一旦有頭部著地狀況時，軟墊能將傷害降低到最小。
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