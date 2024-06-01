親子好去處｜維園一連5日家鄉市集嘉年華　$1入場玩盡充氣城堡/攤位遊戲/水上活動

▲ 家鄉市集嘉年華於維園中央草坪設有親子樂園。（家鄉市集嘉年華圖片）

【親子好去處/親子樂園/銅鑼灣/維園/嘉年華】第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華，在6月1日至5日於維多利亞公園舉辦。家鄉市集嘉年華節目豐富，包括有特產市集、家鄉美食、文藝表演，還設計有親子樂園。當日只需要1元，就可以玩遍全部遊樂設施，讓小朋友感受多元化的的文化元素。

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維園家鄉市集嘉年華｜親子樂園設施

家鄉市集嘉年華於維園中央草坪設有親子樂園，遊樂設施包括大型充氣城堡、水上手搖船、氣球扭扭樂、充氣水上滾筒球、端午主題的攤位遊戲、親子工作坊，現場更會定時免費派發限量盲盒。進場時，拍八達通入場即可獲得一張遊戲券，小朋友只要集齊5個或以上的遊戲印章，即可前往禮品區換領隨機禮品一份，數量有限，換完即止！

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維園家鄉市集嘉年華｜家鄉美食

香港廣東社團總會再次聯合香港福建社團聯會等28個省級同鄉社團，舉辦的「第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華」於6月1日至5日在維多利亞公園舉行，當日有各地家鄉美食、特色文藝節目和地方特產，市民可以與大師、工匠面對面交流，而為了積極回應特區政府號召「夜繽紛」，在時間上做了調整和延長，讓小朋友放學都可以到此一遊！

▲ 上年第一屆的家鄉市集嘉年華絶對是一個親子好去處。（家鄉市集嘉年華圖片）

維園家鄉市集嘉年華｜第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華

6月1日（星期六）16:30-21:30

6月2日（星期日）10:30-21:30

6月3日至5日（星期一、二、三）16:30-21:30

地點：銅鑼灣維多利亞公園中央草坪

門票：$1（長者、殘疾人士及身高1.2米以下小童免費入場）

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