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港大校政風波｜港大校委會突審議通過暫任副校名單　罕有非由校長張翔推薦

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 4 小時前

最後更新： 5 分鐘前

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消息指，昨日港大校委會通過的副校名單，並非由校長張翔提出。（資料圖片）

香港大學校政風波持續。據悉港大校委會昨日（28日）突然提出審議多名港大副校長席位的暫任（interim）安排，有別於由港大校長向校委會提交名單的一般做法，港大校長張翔對此安排表示震驚，並表明反對，惟該名單最終仍獲校委會表決通過。名單焦點之一，提出原先身兼暫任首席副校長、署理行政及財務副校長的王于漸，改為保留其他職務的副校長，即變相降職。消息指有關副校人選並非由校長推薦，被形容做法罕見，質疑有違程序公義。

據悉，港大校委會昨日會議突提出審議多名暫任副校長安排，過程只有數分數時間，與會校委便需就相關名單進行投票，即使張翔在會上表明反對，但會上有人指校委會是港大「最高權力架構」，最終有關安排仍獲校委以「多數票」通過。

審議名單焦點包括，提出由港大化學系講座教授任詠華，取代港大經濟學講座教授王于漸，暫任港大「第二把交椅」的首席副校長職位；至於原先身兼港大首副及署理行政及財務副校長的王于漸，則改為擔任自2021年7月懸空至今的副校長（大學拓展）職務，即變相降職。

消息指，今次暫任副校名單並非由張翔提出。有知情人士指，按照慣常做法，港大遴選要職，事前會設立遴選委員會，若是暫任人選，母須通過公開招聘，但通常由港大校長推薦人選到校委會，再由校委會審議通過；該人士形容港大校委會今次做法罕見，質疑有違程序公義，形容是「人多蝦人少」、情況似「兵變」。本報已就相關副校委任安排向港大查詢，暫未獲回應，港大校網至今傍晚尚未公布最新通過副校名單。

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記者：馮琪雅

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