強制舉報虐兒條例｜強制舉報指南今公布暫設4情景　包括被母親男友猥褻、買炭疑與子女自殺等

勞工及福利局今日(29日)向立法會公布，強制舉報虐待兒童條例草案，擬備《強制舉報者指南》。

指南邀請社會福利界、教育界及醫療衞生界將被指明為強制舉報者的專業的團體、人員和主要服務機構，按照《 條例草案 》所訂明的舉報準則 ， 設想處理懷疑虐待/疏忽照顧兒童個案可能出現的各種情境 ，並提出問題和發表意見。

指南提供4個類別的指引，其中身體虐待、性侵犯指引已列出，至於心理虐待、以及疏忽照顧則仍待草擬。每個類別當中，會設有舉報決策流程圖、 輔助分析框架、以及個案情境範例。另外亦設有章節，提供舉報、跟進行動及服務提供、以及常見問題等。

以身體虐待類別為例，「樹幹圖」將舉報的主要原因，包括有合理理懷疑虐兒、是否正遭受嚴重傷害、以及有實際風險。原則下再拆分為多個小問題。每個小問題會指引導舉報者是否需要呈報，包括兒童身上有明顯的傷勢、傷勢是否由兒童自己造成等。

指南兩個已草擬的類別，暫時設有4個情景。當中一個情景講述，一名16歲女童在性教育課後向班主任透露，上周日她在睡房睡覺時，母親的同居男朋友撫摸了她的乳房。她母親當時正值夜班工作，女童與母親的男友獨處。 母親的男朋友已不是第一次猥褻該女童，而第一次猥褻事件大約在3個月前發生。事發時女童非常害怕，不敢呼叫求救。她憶述曾經告訴母親有關事件，但母親對她採取不信任的態度。

指南指出，兒童向強制舉報者披露了事件。猥褻行為涉及故意觸摸兒童的私處。及懷疑施虐者與兒童同住。 建議採取的行動必須強制舉報，因為兒童正遭受嚴重傷害、以及正面對遭受嚴重傷害的實際風險。

另一情景就指出，6歲就讀小一的男童向班主任透露他的父親上週因婚外情拋棄了家庭。母親因父親提出離婚非常絕望，並開始依賴酒精。她擔心將來沒有其他人照顧兒子而表示希望和兒子一起結束生命。 男童昨日看到母親在附近的便利店買了一袋木炭回家，男童因害怕只睡了3小時。

指南表示，懷疑施虐者已提出會對兒童造成嚴重傷害的具體計劃、以及表現出可能會導致該具體計劃在不久將來實現的行為和特徵，例如：依賴酒精、 情緒變得很不穩定、有自殺念頭。由於男童正遭受嚴重傷害，正面對遭受嚴重傷害的實際風險，因此需要舉報。

指南亦列出舉報的方法，包括致電或親身通知主管當局、以書面形式舉報、以及緊急情況下撥打999。

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記者：陳展棋