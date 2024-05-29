靚太家居 | 黃亞保師傅教靚太以最低能源 煮出最美味餸菜

▲ 宣揚以煤氣煮食能源效益最高，向大眾傳播明火煮食既美味又環保的理念。

煤氣公司近日再次與星級名廚黃亞保師傅攜手合作，全新宣傳短片以TGC 皇牌MEGA2煮食爐炮製美味菜式，並宣揚以煤氣煮食能源效益最高，向大眾傳播明火煮食既美味又環保的理念。

煤氣碳強度最低 有效實踐低碳生活

為應對全球氣候變化，碳排放問題為近年致力改善的項目之一。而在本地能源公司之中，由生產至大眾使用計算，煤氣的碳強度為最低。這代表以明火煮食能有效減少碳排放量，實踐低碳生活，為環保出一分力。

最新影片推介：

保師傅明火煮食 為下一代推動環境永續

作為人父的星級名廚黃亞保師傅，對煮食有要求的同時，保師傅在環境保育的工作上亦不遺餘力，堅持以TGC明火煮食爐煮食，盡力改善下一代的生活環境。全新宣傳短片現已於免費電視、戶外媒體及網上影片平台YouTube播放，讓我們攜手保育環境，推動綠色生活，為未來建設更美好家園。

星級大廚 必選星級爐具

身為明火忠實用家的保師傅經常強調，煮食最重要是「鑊氣足、火力強」，加上火候控制和拋鑊技巧對烹調中菜尤其重要，因此挑選爐具也必須一絲不苟。具備高達6.0千瓦超強火力的「TGC極炎火嵌入式平面爐」，是保師傅在拍攝煮食節目中指定的煮食好拍檔。明爐猛火與非凡廚藝雙劍合璧，成就各款功夫菜。其獨立芯火及預校熄火時間功能，讓您隨心所欲烹調出鑊氣十足且色香味俱全的菜式，將明火美食輕鬆從餐廳廚房帶到家中餐桌！

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