  • 26°C
香港時間 : 2024529日 (Wed) 22:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靚太家居 | 黃亞保師傅教靚太以最低能源 煮出最美味餸菜

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

宣揚以煤氣煮食能源效益最高，向大眾傳播明火煮食既美味又環保的理念。

煤氣公司近日再次與星級名廚黃亞保師傅攜手合作，全新宣傳短片以TGC 皇牌MEGA2煮食爐炮製美味菜式，並宣揚以煤氣煮食能源效益最高，向大眾傳播明火煮食既美味又環保的理念。

煤氣碳強度最低 有效實踐低碳生活

為應對全球氣候變化，碳排放問題為近年致力改善的項目之一。而在本地能源公司之中，由生產至大眾使用計算，煤氣的碳強度為最低。這代表以明火煮食能有效減少碳排放量，實踐低碳生活，為環保出一分力。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
名人家居｜沈慧林分享保養古董音樂盒貼士 靠定期上鏈和抹油防老化

保師傅明火煮食 為下一代推動環境永續

作為人父的星級名廚黃亞保師傅，對煮食有要求的同時，保師傅在環境保育的工作上亦不遺餘力，堅持以TGC明火煮食爐煮食，盡力改善下一代的生活環境。全新宣傳短片現已於免費電視、戶外媒體及網上影片平台YouTube播放，讓我們攜手保育環境，推動綠色生活，為未來建設更美好家園。

星級大廚 必選星級爐具

身為明火忠實用家的保師傅經常強調，煮食最重要是「鑊氣足、火力強」，加上火候控制和拋鑊技巧對烹調中菜尤其重要，因此挑選爐具也必須一絲不苟。具備高達6.0千瓦超強火力的「TGC極炎火嵌入式平面爐」，是保師傅在拍攝煮食節目中指定的煮食好拍檔。明爐猛火與非凡廚藝雙劍合璧，成就各款功夫菜。其獨立芯火及預校熄火時間功能，讓您隨心所欲烹調出鑊氣十足且色香味俱全的菜式，將明火美食輕鬆從餐廳廚房帶到家中餐桌！

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

中電 x 房協合辦「智識用電‧實踐可持續發展生活」
今日 18:00
中電 x 房協合辦「智識用電‧實踐可持續發展生活」
大灣區航空｜大灣區航空：航班上所有乘客明日起全程需戴安全帶　惟非強制要求
今日 17:55
大灣區航空｜大灣區航空：航班上所有乘客明日起全程需戴安全帶　惟非強制要求
【創新科技】煤氣公司研發管道機械人　可代替工人進入鋼管工作
11:10 2024/04/28
【創新科技】煤氣公司研發管道機械人　可代替工人進入鋼管工作
【無牌經營】食環署無限期封閉廟街2間食肆　涉持續無牌經營嚴重阻街
20:04 2024/05/08
【無牌經營】食環署無限期封閉廟街2間食肆　涉持續無牌經營嚴重阻街

你可能感興趣

中電 x 房協合辦「智識用電‧實踐可持續發展生活」
今日 18:00
中電 x 房協合辦「智識用電‧實踐可持續發展生活」
大灣區航空｜大灣區航空：航班上所有乘客明日起全程需戴安全帶　惟非強制要求
今日 17:55
大灣區航空｜大灣區航空：航班上所有乘客明日起全程需戴安全帶　惟非強制要求
【創新科技】煤氣公司研發管道機械人　可代替工人進入鋼管工作
11:10 2024/04/28
【創新科技】煤氣公司研發管道機械人　可代替工人進入鋼管工作
黃亞保 美食 煤氣 中菜

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月29日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月29日 時間16:05）
星二代︱王菲吻賀李嫣18歲生日醫好兔唇愈大愈靚　讀瑞士貴族名校年花逾百萬
星二代︱王菲吻賀李嫣18歲生日醫好兔唇愈大愈靚　讀瑞士貴族名校年花逾百萬
「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
可愛潮物｜麥當勞推薯條與麥樂雞對講機　造型萌爆瞬間成搶手貨
可愛潮物｜麥當勞推薯條與麥樂雞對講機　造型萌爆瞬間成搶手貨
遊日注意｜燒肉店前員工爆4大内幕　1個營業時段用隔夜肉
遊日注意｜燒肉店前員工爆4大内幕　1個營業時段用隔夜肉