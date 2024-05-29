王菀之裝置音樂會重臨大盒劇場　盤點西九6月音樂會

唱作人王菀之（Ivana）近年專注藝術創作，去年在西九舉行裝置藝術音樂會，獨特破格意念獲得樂迷極大迴響，進場觀眾都被這種形式的音樂會震攝，大讚感受及體會非同凡響。今年她再度重臨西九，共演8場的音樂會命名為《The Heart Canvas Exhibition Concert》 ，繼續於西九文化區自由空間大盒劇場。

今次《The Heart Canvas Exhibition Concert》跟去年的粉紅畫布藝術展音樂會形式一樣，同由Ivana親自製作，於大盒劇場內透過藝術裝置和音樂，以最佳的視聽效果享跟樂迷分享，歌迷可以於超近矩離享受Ivana型格的音樂作品，會場藝術展區會於晚上7:30開放參觀，場內亦設有紀念品及特色飲品專區。

香港很少歌手會以裝置藝術概念演出，Ivana說感謝樂迷喜歡這形式，因不少觀眾詢問會否開，所以她決定今年重做。

至於今次會有甚麼不同？Ivana 說 : 「今年繼續邀請一班好好的音樂人一齊演出，現場有live 樂隊，自己想起都覺得興奮，應該可會帶給大家更震憾的音樂感受。 而演出項目上，我會演唱過去較少演出以及一些從未公開演出過的作品，希望為歌迷帶來驚喜。」

6月重點表演

自由空間音樂擊

逢星期五、六晚於留白Livehouse將有多個本地出色的音樂單位，呈獻爵士、搖滾、獨立、古典和電子等不同類型的現場音樂演出。6月演出單位包括：mue、晚安莉莉、Sylvia without Daddy 、Rosemances、陳樂頤難X李凱翹等。

WaterBomb Hong Kong 2024

6月1及2日（星期六及日）竹翠公園舉行韓國最盛大的水上音樂節，呈現令人驚艷的K-POP表演和視覺效果、時尚而強勁的HIP-HOP魅力，以及韓國DJ帶來的爆炸性舞曲。

▲ WaterBomb

《NANAOAKARI Live in Hong Kong~THIS IS USELESS ANGEL!!》

6月2日由Sony Music旗下歌手以及人氣YouTuber——NANAOAKARI，聯同樂隊來港舉行首次香港個人演唱會。

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