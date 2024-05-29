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肝臟健康｜肝功能變差有樣睇？　醫生4大容貌變化：肚變大要留神

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

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台灣有醫生列出4種容貌及身體變化，表示一旦出現這些症狀可能代表肝功能變差。

【肝臟／肝功能／黃疸／腹水／水腫】都市人生活勞碌，有可能對肝臟造成傷害而不自知。台灣就有醫生列出4種容貌和身體特徵，可用以初步辨別肝臟是否出現問題。

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台灣重症科醫生黃軒近日在個人Facebook專頁發文，直言「你肝變了，你人就變了」，表示自己經常觀察前往急症室求診的病人，並指出一個人的肝臟是否出現問題，其實可以透過臉色、容貌、四肢變化等身體細節看出來。他列出以下4種特徵，可用作判斷。

1. 皮膚和眼白變黃

黃軒指出，當肝臟的功能出現問題時，它處理膽红素的能力可能會下降，而膽红素是一種由血液中的舊紅血球分解而來的黃色物質。因此當膽红素在血液中積累到一定程度時，便會開始沉積在皮膚和眼白中，繼而導致皮膚和眼睛呈現出黃色或棕色的色調。

當肌膚呈現出黃色或棕色，便代表肝臟無法有效清除體內的銅和其他重金屬，這些金屬的積累可能會導致皮膚出現色素沉著。當肝臟功能下降時，人體的酪氨酸酶活性也會增加，從而導致皮膚色素沉著，看起來「深深黃黃的」。

2. 蜘蛛痣變多

黃軒解釋，「蜘蛛痣」又稱為蜘蛛狀的血管瘤，通常是一個小的紅點，周圍有許多小血管從中心向外放射，形狀類似蜘蛛的腿。這些痣主要出現在上半身，尤其是臉部、頸部和軀幹上；當我們壓著蜘蛛痣的中心點時，蜘蛛痣會暫時消失，然而一旦放開又會迅速恢復原來的形狀。

而蜘蛛痣之所以會出現，是因為肝臟功能不佳，無法有效地分解雌激素，導致身體內的雌激素升高，繼而刺激皮膚下的小動脈擴張，形成蜘蛛痣的網狀。

3. 肚子變大，四肢腫脹

肝臟是人體合成白蛋白的主要器官，當肝功能受損，它合成白蛋白的能力會下降。而白蛋白是維持血液中的膠體滲透壓的關鍵因素，當其水平下降時，會導致血液中的水分從血管內渗出到組織間隙，從而引起全身各部位的水腫，尤其明顯的是肚子變大（腹水）及下肢水腫。

此外，低蛋白血症亦會併發疲勞、虛弱、食欲不振、消化不良、呼吸困難等症狀。

4. 手掌變得又粗又紅

肝功能不良可能會導致雌激素活性過強，使手掌的微血管擴張，出現紅斑，這種現象被稱為「肝掌」。而同一問題亦有可能導致雌激素無法正常代謝，進而影響手指的生長和形狀，使其變粗及變短。

此外，肝硬化患者因為肝功能減退，黑色素增多的緣故，其指甲可能會變厚，呈現縱向隆起、白色帶，甚至近端呈粉狀白色。

黃軒最後亦提醒市民多注意身體，一旦發現身上有這些象徵肝功能變差的細微變化，切記盡早求醫診治。

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