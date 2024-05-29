打假波｜文體旅局 : 已要求足總邀廉署全面檢視港超聯安排　足總 : 全面協助調查

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廉署今（29日）拘捕12人涉打假波，文體旅局回應事件指，貪污「打假波」不單違法，更與體育公平競賽的原則背道而馳，絕對不能容忍。

文體旅局指，中國香港足球總會按文體旅局要求，剛完成年中檢討，以進一步推動香港的足球發展。足總正按步落實一系列改善措施，其中包括加強與廉政公署合作，提升球會的防貪意識，並要求各球會定期檢視球員和教練的職業操守。文體旅局會督促足總盡快落實有關改善措施。

局方又指，已要求足總邀請廉政公署全面檢視港超聯及其他級別足球聯賽的安排，以堵塞貪污漏洞，確保香港足球運動能在公平廉潔的環境下發展。

足總表示，將全面協助廉署調查有關案件，強調對足球舞弊行為採取「零容忍」態度，一旦發現情況屬實，必定對曾採取行動以操縱賽果的球會、球員及教練採取最嚴厲的懲處，包括吊銷會籍、判處終身停賽。

在管治方面，足總表示，會採用專業運動監察機構的賽事監察服務，監測盤口有否異常情況，定期檢視有關數據報告及與廉署保持緊密溝通，亦提供保密的舉報熱線，及與國際足協及亞洲足協反貪小組合作。

足總又表示，一直與廉署緊密合作，包括參與「體育總會誠信領導課程」，以及要求職員及各級足球比賽相關人員出席防貪講座；亦於季前球員及球會講座講解有關比賽操控的禍害，並在青訓環節中注入「情意教育」元素，樹立正確的道德價值觀。

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