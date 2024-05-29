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佘詩曼透露媽媽近一年半身體抱恙　阿佘生日願望：媽媽身體健康

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 21 小時前

最後更新： 1 小時前

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孝順女佘詩曼的生日願望就是媽媽身體健康。

昨日（5月28日）是視后佘詩曼49歲生日，估計阿佘昨日與許紹雄（Benz雄）父女一同慶祝，因為許紹雄女兒許惠菁在昨晚在個人社交平台上載與阿佘慶祝生日的照片，並寫道：「happiest of birthdays pretty 家姐 💖」而阿佘也回覆：「my mui mui」。同時，從相片所見，生日派對還有「卓Sir」苗僑偉。

素來大方不介意講自己年齡的阿佘，在今日（5月29日）於個人IG以Story方式上載一張魚肉燒賣的相片，寫道：「踏入49歲嘅第一日最想食嘅嘢」盡顯阿佘佻皮。

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阿佘：望大家一齊集氣

而出名是孝順的阿佘，在今天晚上在個人社交平台上載一張從後抱住媽媽的合照。因為上月年過70的佘媽媽現身齋宴時，除用頭巾包頭外，更身穿厚衣服，頸部圍着一條黑色布巾，臉色也不太好，令網民懷疑她身體出現問題。

在本月中，阿佘出席《家族榮耀之繼承者》記者會時，被問及佘媽身體近況時，她回答：「她現在身體ok，她是非常健康樂觀的人，現在也是健康開心。」

在今次佘詩曼最新上載母女合照所見，佘媽媽戴住頭巾，滿面笑容，精神不錯，阿佘寫道：

每年嘅生日都提醒我要感謝爹哋媽咪帶我嚟呢個世界體驗同學習。今年踏入第49年喇，好似做咗好多嘢，但係又好似有好多嘢重未做，要學嘅嘢重有好多好多，其中一個大課題就係生老病死。喺媽咪唔舒服嘅呢一年半，我好似又大個女咗，變得更堅強。健康當然重要，但係開心始終係第一位，淨係日日都見到媽咪呢個招牌笑容都冧哂啦～我今年嘅生日願望係：「希望大家一齊集氣，祝佘媽媽身體健康啦！」

圈中人王敏奕、何依婷、張繼聰、黃翠如、余安安、倪嘉雯等，以及一眾粉絲紛紛留言，祝福佘媽媽身禮健康。阿佘寧把大家對她的生日祝福轉給媽媽，實在十分乖女。

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