機械臂手術｜港大團隊於公院引入脊椎手術機械臂系統　植入螺釘達到極高準繩度

▲ (港大醫學院提供)

港大醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系的科研團隊，在脊椎手術上取得突破性發展，率先利用輔助機械臂進行手術，為本港首次使用這先進技術作為治療方法。

自2023年10月起，該團隊已成功使用輔助機械臂為20名患者進行脊椎手術，由港大醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系脊柱外科專家、瑪麗醫院和大口環根德公爵夫人兒童醫院團隊共同進行。在脊柱手術中使用輔助機械臂技術可以大幅提升手術的精準度、安全性，從而改善患者的治療效果、減少併發症風險，並提高修復成功率。

團隊從2023年10月至今已成功完成20宗機械臂脊椎手術，患者年齡介乎十多歲至70多歲不等。其中一個病例是一名72歲患有退化性駝背脊柱側彎症的女士，她出現背痛，且每次步行難以超過十分鐘。應用這種新技術，外科醫生利用術前手術規劃軟件來制定最佳的螺釘植入策略，以達到最佳矯正效果。

機械臂系統可以在術前計劃時，對患者脊柱進行電腦影像掃描。外科醫生根據每個患者的獨特身體結構和預測植入脊柱中的螺釘對齊，擬定理想的植入點、螺釘尺寸和植入軌跡。手術期間，機械臂會精準引導至預先計劃的位置。機械人導航系統還會為外科醫生提供患者脊柱的實時影像，幫助醫生在植入螺釘時達到極高的準繩度。

港大醫學院矯形及創傷外科學系臨床副教授關日康表示，治療對於患有脊柱側彎或其他脊柱問題的本地患者來說是一大突破，不但有助提高脊柱手術中螺釘植入的準確性和安全性，降低修復手術的機率，同時提高手術效率，並減少手術後併發症和縮短住院時間。

團隊表示，香港公立醫院引入這項嶄新技術，標誌著本港在脊柱外科領域取得重大里程碑。相信機械化系統在脊柱手術在不久將來會更廣泛應用，從而縮短手術時間及手術輪候時間。

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