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工聯會換屆︱吳秋北、黃國連任　鄧家彪、陳穎欣任副理事長

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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工聯會新一屆負責人見記者。（短片截圖）

工聯會領導者換屆，吳秋北及黃國分別連任會長和理事長。副會長是陳鄧源、馬光如、曾志文及程岸麗。前年參選港區人大代表選舉落選的謝愛紅則退任副會長一職。

吳秋北稱，領導層10人連任，有10位新任，形容是老中青結合。其中，10位副理事長僅4人連任，新任副理事長包括兩位立法會議員鄧家彪、陳穎欣。立法會選舉及補選均落敗的李廣宇亦當選副理事長。

工聯會領導層名單：

會長：吳秋北

理事長：黃國

副會長：陳鄧源、馬光如、曾志文、程岸麗

副理事長：林偉江、魯志薪、蘇栢燦、丘燿誠、鄧家彪、陳穎欣、李廣宇、周思傑、張凱榮、林千國

秘書長：馬光如（兼）

副秘書長：馮鈺鋒、楊榮輝、陳善明、謝宏儒

工聯會近年選舉成績不太理想，其後的選舉有何部署時，吳秋北稱，愛國者治港下，工聯會作為愛國愛港的排頭兵，當仁不讓，部署不是明年才開始，工聯會一直在地區、社會推動發展，會用實績爭取市民、不同界別的支持。會陸續做好有關選舉安排。

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