47人初選案︱外交部：堅決反對個別國家抹黑香港法治　李家超：定罪揭犯罪計劃嚴重性

▲ 外交部發言人毛寧。（外交部圖片）

在北京，外交部發言人毛寧在例行記者會回應有關47人串謀顛覆國家政權案時表示，香港是法治社會，有法必依、違法必究是基本原則，任何人都不能打著「民主」旗號，從事違法活動，並企圖逃脫法律制裁。

毛寧強調，中央政府堅定支持香港特區執法和司法機關依法履職盡責、懲治各類危害國家安全的行為，堅決反對個別國家借有關司法個案干涉中國內政、抹黑和破壞香港法治。

李家超：會全力防範、懲治危害國安行為

行政長官李家超表示，這次裁決顯示法庭確定本案發生串謀顛覆國家政權罪行，旨在破壞、摧毀或推翻《基本法》和「一國兩制」方針確立的現行香港特區政治制度和架構。

李續指，本案共47人被起訴，除2人被裁定證據不足以令法庭肯定有參與該串謀罪行外，其餘45人全部被定罪，顯示犯罪計劃的規模和嚴重性。律政司已就這2名被告人的裁決向法庭表明上訴意向。特區有責任維護國家安全，會堅決打擊危害國家安全的行為和活動。在這方面，特區政府有法必依，執法必嚴，會全力防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，履行這天經地義的責任。

港府譴責境外勢力庭審期間公然抹黑司法機構

今日有外國駐港領事和代表等到庭旁聽，多國陸續就判決表達關注。

特區政府發言人則指︰在法庭審訊期間，境外勢力公然不斷抹黑司法機構、律政司和執法部門，甚至以恫嚇的政治手段和誤導性言論，製造壓力，嘗試干涉案件公平審訊。「這是公然踐踏法治的卑鄙圖謀，特區政府予以最強烈譴責。」

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