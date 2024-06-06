人事變動︱前港澳辦主任張曉明辭任全國政協常委、委員

▲ 張曉明曾主管港澳事務。（資料圖片）

政協第十四屆全國委員會常務委員會第七次會議今日上午在京閉幕。官方公佈：「會議通過關於接受張曉明同志辭去第十四屆全國政協常委、委員的決定。」

▲ 今年全國政協會議開幕，張曉明（綠圈）在主席台上就坐。（資料圖片）

1963年9月出生的張曉明曾任香港中聯辦主任、港澳辦主任，今年2月底被免去全國政協副秘書長，3月初如常參加全國兩會。被問到有甚麼話想對港人說？他稱：「不在其位，不謀其政，不說了。」

劉兆佳：不感意外 讚為人精明、與人相處融洽

全國港澳研究會顧問劉兆佳說，自己早於上世紀90年代初出任港事顧問時已認識張曉明，之後在工作上與其經常聯繫。劉說，張曉明整個工作生涯都與香港和澳門有關，對香港的情況相當熟悉，認真執行中央對港政策，「為人相當精明，與人相處融洽，表現也算不錯。」

▲ 全國港澳研究會顧問劉兆佳。（資料圖片）

劉續指，張曉明被免去全國政協副秘書長職務後，沒有公報新的任命，再加上他已到達退休年齡，因此今天再辭去全國政協常委和委員職務，並不令人意外。不知道張曉明的仕途是否到此為止，是否還有其他原因而沒得到新的任命，但由於張曉明沒有在中央或地方的其他領域上工作過，要在鄰近退休之年才開始擔任其他職務，不容易。

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