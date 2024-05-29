天氣︱天文台：低壓槽周五及周六靠近華南沿岸　正監察會否發展成低壓區

▲ 天文台預計，周五及周六本港天氣轉壞。(資料圖片)

天文台今晚(29日)發出特別天氣提示，指位於南海中部的一道廣闊低壓槽正為該區帶來不穩定天氣。預料該低壓槽會在未來一兩日逐漸靠近華南沿岸，並在星期五（5月31日）及星期六（6月1日）為該區帶來驟雨及狂風雷暴。

天文台正密切監察該低壓槽內會否有低壓區進一步發展以及其對本港風力的影響，市民請留意最新的天氣預測。

天文台的專欄《天氣隨筆》亦有描述該個低壓區的發展。天文台指，不同電腦模式的預測結果仍有分歧，歐洲電腦模式預測沒有低壓區發展，而韓國電腦模式及人工智能電腦模式「盤古」則預測低壓槽上有低壓區生成。而美國電腦模式甚至預測低壓區會發展成熱帶氣旋。

天文台分析員預計，會否有熱帶氣旋在本週後期於南海生成還存在不確定性。雖然南海北部水溫接近26度，有利熱帶氣旋發展，但南海整體的垂直風切變較大，而熱帶氣旋潛熱值亦比較低，不利於熱帶氣旋發展。

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