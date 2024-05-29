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垃圾徵費︱謝展寰：並非簡單地送垃圾去大灣區焚燒　研北都區建第三座焚化爐

社會

發布時間： 7 小時前

最後更新： 6 小時前

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環境及生態局局長謝展寰表示，推動大灣區共同發展廢物回收再造的綠色產業及相關設施，而不是「將垃圾送上大灣區焚燒」。（資料圖片）

港府本周一（27日）宣布暫緩實施垃圾徵費，近日坊間有指港府正同內地探討將垃圾運往內地焚化處理。環境及生態局局長謝展寰今晚澄清，有關廢物資源一體化，是指推動大灣區共同發展廢物回收再造的綠色產業及相關設施，強調絕對不是「將垃圾送上大灣區焚燒」。

他指出，當局下月將到立法會，申請撥款興建第二座焚化爐，並在北部都會區物色選址興建第三座焚化爐。

謝展寰日前日在立法會指出，「減廢回收只是整個廢物資源管理的一部分」，當局會加快建設垃圾焚化設施，同時「探索推動大灣區廢物資源處理一體化，共同發展綠色產業」。

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否認運垃圾北上焚化

外界對大灣區共同處理香港廢物有不同解讀。今日（29日）有報道引述政府消息指，當局正同內地探討將垃圾運往內地焚化的可行性，更稱可能選址深圳及珠海等地，但要考慮運送途徑、內地民情及法規等問題。

不過環境及生態局和局長謝展寰，今晚分別透過社交平台及電視台訪問，否認運垃圾北上大灣區焚燒。

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共建廢物再造綠色產業

謝展寰解釋，所謂「無廢灣區」及廢物資源一體化，是指當做好垃圾分類後，相關廢物就不是垃圾，而是可用作回收再造的資源，因此本港可同大灣區合作，共同建立綠色產業及相關設施，「變相更好我們將垃圾當資源處理，以及建立一個產業，經濟上都有好處，就不是簡單地說，將垃圾送上大灣區焚燒，絕對不是這個目的。」

環境及生態局在社交平台亦指，局長是指探討推動大灣區共同將廢物轉為資源利用，回收再造，既可減少廢物，亦可以發展經濟，「對香港來說，亦會有助減少處理部分垃圾，而不是把垃圾送上大灣區處理。」

內地禁入口垃圾　公約防廢物跨境轉移

有業界人士指，內地早在2017年發布禁止洋垃圾入境的改革方案，全面禁止洋垃圾入境，又俗稱「廿四味」。按照禁止進口內地的固體廢物目錄，是不容許「城市垃圾」進口內地，包括未經分揀的生活垃圾。

另一重點是，《巴塞爾公約》訂明，在跨境移運有害或其他受管制廢物前，必須事先獲相關國家同意。內地是締約國之一，亦適用於香港特別行政區。

業內人士坦言，不止法規不容許，近年打鼓嶺堆填區擴建，垃圾臭味已引起深圳居民不滿，若要運垃圾北上焚化，擔心反彈更大，料當局是探討內地放寬入口回收廢料，發展循環經濟。

下月申撥款建曾咀焚化爐　派指定袋籲不用慳住用

謝展寰補充，首座位於石鼓洲旁的焚化爐明年底投入運作，當局下月會諮詢立法會並申請撥款，興建第二座於屯門曾咀的焚化爐，當2030年啓用後，便可以停止打鼓嶺堆填區處理垃圾，並研究在北部都會區物色地點興建第三座焚化爐。

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他又指，未來會向公屋住戶等派指定袋，教育公眾減廢，呼籲公眾不用儲起來用，將來亦有機會重新設計，「未來我們是否會再用指定袋，我們都需要回去再研究。」

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記者：吳雋妍

環境及生態局 謝展寰 焚化爐 北部都會區 堆填區 垃圾徵費 珠海 大灣區 香港 屯門

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