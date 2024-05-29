港大校政風波｜校委會突通過6人暫任副校　加開2副校職位　劉澤星主理健康範疇

▲ 港大醫學院長劉澤星獲通過暫任港大副校長（健康）。（資料圖片）

香港大學校政風波持續，據悉港大校委會昨日（28日）突然審議多名港大副校長的新安排，涉及6名副校暫任（interim）安排，除了原先暫任港大首席副校長、署理行政及財務副校長的王于漸「變相降職」，亦涉及新增兩個副校長職位，主理健康、商業範疇，分別由港大醫學院長劉澤星、經管學院長蔡洪濱暫任，新安排即時生效。惟港大校網迄今未有公布新安排。

根據本報取得港大校委會會議文件，港大人力資源政策委員會（HRPC）主席昨向校委口頭匯報後，港大校委會通過多個副校長人事變動安排。港大原先7個副校席位，有2個懸空；現連同新增2名副校，9名副校席位均由不同人士擔任。

審議名單焦點包括，由港大化學系講座教授任詠華，取代港大經濟學講座教授王于漸，暫任港大首席副校長；王于漸則轉任原先懸空的港大副校長（大學拓展），即變相降職。

至於王于漸原兼任的署理行政及財務副校長職務，改由港大電機電子工程系講座教授田之楠暫任，田之楠曾於2019年6月起暫任港大副校長（大學拓展），直至2021年6月離任。同時，港大副校長（學術發展）由工程學院機械工程系物料科學及工程講座教授顏慶雲暫任。上述6名副校暫任任期，直至明年12月31日或校委會另行通知。

此外，現職港大副校長（學術發展）宮鵬，亦調任為港大副校長（環球事務），填補原先懸空職位。餘下兩名港大副校，包括副校長（教學）何立仁及副校長（研究）申作軍，二人崗位維持不變。

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記者：馮琪雅