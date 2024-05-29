遭2名社工抗議「粒聲唔出」　狄志遠︰有持續諮詢業界意見

▲ 狄志遠今遭2名社工抗議。（資料圖片）

議員常就不同議題請願和抗議，不過今次遭抗議的其中一主角卻是議員。政府建議修例改組社工註冊局，上周在立法會首讀及二讀，在政府拋出方案後一周才首度開腔回應的社福界議員狄志遠，今遭2名社工抗議，批他在討論修例的福利事務委員會上「靜坐」，無為業界提抗議，無對指控作出澄清。

社工謝世傑及吳先生今早到政府總部外請願，稱勞工及福利局局長孫玉菡列出的5宗罪與事實不符，又批評狄志遠「粒聲唔出」，質疑狄並無諮詢2萬多名業界的意見。

狄志遠有到現場，與2人對話。狄志遠話，「不出聲是我的選擇」，有持續諮詢業界意見，在過程中聆聽到不同聲音，有人支持改革，亦有人擔心行政干預專業，他支持令社工邁向更專業發展的改革方案。對於遭批無對指控作出澄清，狄志遠稱「待社會判斷」，不希望在政治問題糾纏，對業界無甚幫助。他又指，和2人在現場公開對話未必方便，誠邀2人在立法會會議室討論。

不過，2人似乎對狄志遠的說法不「收貨」，拒即場答應再擇日討論，謝世傑話，狄志遠應澄清不實指控，對狄志遠很失望。2人認為，狄志遠應主動聆聽業界意見，例如向全港2萬多名社工進行民調、舉辦討論會等。

狄志遠︰香港應該是多元聲音 會再約兩人討論

狄志遠事後向本欄形容，今次事件其實是好事，香港應該是多元聲音，做議員當然有會被人批評，「我覺得這個社會太靜了，總之大家實事求是，理性討論。」他稱，會再透過職員約見兩人再討論。

謝世傑及吳先生反駁政府所指的「5宗罪」，例如指有申請社工註冊或續期申請的人士曾干犯嚴重罪行，2人反駁根據社工註冊條例，除了干犯附表二的罪行而須拒絕註冊外，其他違紀行為則可拒絕註冊。

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