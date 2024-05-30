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47人初選案｜劉偉聰李予信脫罪續准保釋候律政司上訴　14名被告罪成6.25處理求情

社會

撰文： 梁錦麟、陳曉欣

發布時間： 10 小時前

最後更新： 38 分鐘前

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李予信脫罪離開法院。（陳靜儀攝）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，案件歷時118天審訊，今（30日）於西九龍裁判法院（暫代高院）裁決。法官今裁定14人罪成，劉偉聰及李予信兩人脫罪。律政司代表根據《刑事訴訟程序條例》提出擬上訴，申請獲判無罪的被告須繼續保釋。法官下令兩人續准以原有條件保釋，另暫定於6月25日聽取求情，罪成的彭卓棋申請判刑前保釋則被拒，14名罪成被告須還押。

政府去年修例，律政司可根據《刑事訴訟程序條例》，於裁決後14日內以案件呈述方式上訴，並可申請扣押獲判無罪的被告。

控方今午提出擬上訴，並申請獲判無罪的被告在等候上訴期間續遵守保釋條件。代表李予信的大律師關文渭反對施加保釋條件，自行代表的劉偉聰則表示願意遵守。

法官聽取雙方陳詞後，批准兩人續以原有條件條釋，包括不得離港及須交出旅遊證件，兩人可減少報到次數至每月1次。相關保釋條件維持有效，直至法庭或上訴庭另作命令。

法官陳慶偉將14名罪成被告，暫定6月25日處理求情，其中被告彭卓棋申請於判刑前保釋，法官聽取陳詞後拒絕。

劉偉聰今早散庭後步出法庭，被大批傳媒追訪，警方不斷呼籲記者向前行，場面一度混亂。劉表示並非案中焦點所在，希望關注47人的朋友，能將焦點放在其他人身上。劉又指希望大家能將焦點放在判詞上，因為當中可以看到法官如何理解《港區國安法》，以及他們的視野、邏輯及推論等，這才是香港法治的關鍵所在。

劉偉聰脫罪離開法院。（陳靜儀攝）

劉又表示，現時不便表達太多，因為現時只是其中一個階段結束，之後或會再有上訴，只能表示多謝大家。被問及之後會往那裏時，劉笑言「會留係香港」。

另一名獲釋的李予信於庭外表示，多謝大家多年以來的關心，現時心情平和，打算與親人到茶樓喝茶。李指由於現時律政司表示可能會上訴，因此現階段不會就案件發表任何評論及意見。被問及是否擔心會被還押等待上訴時，李表示現時亦不便評論太多。

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本案為高等法院案件，不設陪審團，移師西九龍裁判法院審理，主審法官為《國安法》指定法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。本案為最大宗《國安法》案件，首涉顛覆國家罪，亦是第2宗不設陪審團的《國安法》案件。案件於2023年2月初開審，歷時118天完成控辯案情及結案陳詞，法官相隔近半年作出裁決。

16名否認控罪的被告包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信及余慧明。劉偉聰及李予信被裁定罪名不成立，其餘14人罪名成立。

案中31名已認罪被告為戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠及伍健偉。

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記者：陳曉欣、梁錦麟

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