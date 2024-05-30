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47人初選案｜14名被告罪成劉偉聰李予信脫罪　律政司擬上訴申扣押無罪被告下午處理

社會

撰文： 梁錦麟、陳曉欣

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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李予信脫罪離開法院。（陳靜儀攝）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，案件歷時118天審訊，今（30日）於西九龍裁判法院（暫代高院）裁決。法官今頒下判詞，裁定14人罪成，劉偉聰及李予信兩人脫罪。法官陳慶偉宣布判決後，律政司代表隨即指會根據《刑事訴訟程序條例》，申請扣押無罪的被告，法官將於下午開庭處理，2名脫罪被告現准保釋至下午。

劉偉聰脫罪離開法院。（陳靜儀攝）

李予信、鄭達鴻、劉偉聰等被告於近9時相繼抵達法院。被問到心情如何時，劉稱「後會有期」。

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本案為高等法院案件，不設陪審團，移師西九龍裁判法院審理，主審法官為《國安法》指定法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。本案為最大宗《國安法》案件，亦是第2宗不設陪審團的《國安法》案件。案件於2023年2月初開審，歷時118天完成控辯案情及結案陳詞，法官相隔近半年作出裁決。

16名否認控罪的被告包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信及余慧明。劉偉聰及李予信被裁定罪名不成立，其餘14人罪名成立。

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案中31名已認罪被告為戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠及伍健偉。

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記者：陳曉欣、梁錦麟

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