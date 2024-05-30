東張西望何伯丨何伯數臭子女大爆長子私隱　「新何太」不斷挑撥離間：佢哋冇良心

▲ 何伯與「新何太」在抖音開直播，火力全開地數臭何伯子女。

何伯與「新何太」因上《東張西望》控訴被細女將聯名戶口450萬元取走而人氣急升，前晚（5月28日）更第三度上《東張》回應網上傳聞，比如「新何太」稱自己沒做過「骨妹」，以及曾被前夫家暴。不過，網民覺得《東張》過份偏袒「新何太」引來反感。

不過「新何太」愈戰愈勇，在昨日（5月29日）與何伯在抖音開直播，「新何太」對何伯說：「你講吓你啲仔女，網上有好多人誤解咗。」

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▲ 「新何太」前晚第三度上《東張西望》哭訴曾被前夫家暴。

東張西望丨何生公開長子私隱

何伯拿出預先準備了的「貓紙」，不過說：「而家係咪講得，把聲沙咗喎。」「新何太」再發功「命令」說：「又唔係叫你唱歌，沙唔沙聲有乜嘢關係？不過你驚唔記得，寫齊喇，你咪照讀囉。」於是一向聽「新何太」話的何伯即數臭仔女。

於是何生公開長子私隱稱：「我個大仔何XX在2016年8月24號，攞咗我60萬買，本票40萬買，現金20萬買。2016年3月24號，又取咗30萬買車，合共取咗我130幾萬買。佢話『咬糧』畀返100萬我，但佢『咬咗糧』我打俾佢，佢話100萬攞唔佢畀我，話畀返50萬我先，但佢唔覆我電話，我錄咗音佢冇覆我電話。」

何伯續指，在2018年，每名仔女各在其戶口取了5萬元，指：「二仔何XX買保險差5萬銀冇得畀，佢又搵我攞5萬銀買，我唔想話我偏心，咪5個仔女都畀5萬，二仔裝修XX樓公屋，在2023年取了我35萬買，前後取了60多萬。」

同時，何伯更公開私隱指長子為警察，還聲稱對方有「兩頭家」：「有頭家喺內地，生咗一對龍鳳胎！」

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東張西望丨「新何太」不斷挑撥離間

當時直播最多達萬人同時收看，何伯在訴苦時，在旁的何太不時在說：「太冇良心喇」、太慘喇」、「佢哋冇良心、佢哋冇認你先呀」、「捲晒你所有嘅錢，搵又搵唔到」等。

當何伯表示要追究銀行讓細女取走450萬元，何太一於撥火指何伯子女不孝：「邊個買過幾千蚊禮物畀你呀？我買部手機，仲講成我咩小財唔出大財唔入呀，陰公。試問你照顧咗佢哋幾十年，有邊個捨得買幾千蚊禮物畀你？」

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不過，直播似乎不能成功「數臭」何伯子女，因網民大多覺得「新何太」向何伯洗腦、控制，而且不斷挑撥離間唯恐不亂，甚至有網民直指：「這個女人好恐怖」。

另外，有自稱是何家子女代表網民，在facebook群組「何伯＆何伯老婆關注組」發文，指何伯在直播中嚴重侵犯仔女私隱，將向私隱專員公署及警方報案。

▲ 何伯夫婦第三度上《東張西望》，網民覺得《東張》過份偏袒「新何太」。

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