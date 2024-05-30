骨質疏鬆｜35歲男可樂當水飲大力一咳大腿斷骨　檢查揭骨質如八旬長者

▲ 內地一名35歲男子長期可樂當水飲，結果某日在家中咳嗽後居然「咳斷」大腿骨。

【汽水／可樂／咳嗽／骨折／骨質疏鬆】汽水是不少人喜愛的飲品，然而攝取過量隨時影響身體健康！福建一名35歲男子長年「可樂當水飲」，某日在家中劇烈咳嗽後感到大腿疼痛，結果求醫竟發現大腿骨被「咳斷」。醫生就指出，男子會出現這種情況，極有可能是因為長期飲用碳酸飲品而導致骨質疏鬆。

最新影片：

綜合內地媒體報導，該名男子近日在家中劇烈咳嗽，隨後感覺大腿疼痛難忍、無法行走，起初以為是大腿抽筋，然而前往醫院接受檢查後，卻發現居然是大腿骨斷了。福建省第二人民醫院骨傷科主任董忠表示，男子的情況為股骨乾中上段橫斷骨折，且骨折段有斷縮、成角畸形，屬於比較嚴重的骨折，一旦沒有及時進行手術治療，或出現畸形癒合，有可能影響正常行走及負重功能，甚至造成下肢殘疾。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

他指出，大腿骨是人體最堅硬的骨結構，正值壯年的男性，通常只有在發生車禍或高處墜落等暴力衝擊下才會出現骨折的情況。

醫院為男子進行骨質密度檢查，結果發現其骨量居然遠低於正常值，只相當於8旬長者的水平，屬於骨質疏鬆。對此董忠解釋，男子因為長期喝碳酸飲品，直接將可樂當作開水飲用，持續3至5年之後便導致骨骼結構受損。

飲可樂為何會引致骨質疏鬆？董忠就指出，可樂為了添加口感跟風味，經常會加入磷酸，而磷酸進入人體之後會與正常攝取食物當中的鈣結合成磷酸鈣；然而磷酸鈣並不容易被人體吸收，所以就造成鈣攝入量不足的情況。

骨質疏鬆8大高危人士

患有骨質疏鬆人士容易出現骨折。根據衞生署指出，骨質疏鬆症是一種慢性的骨骼新陳代謝病症。患者的骨質密度減少，令骨骼結構變得脆弱，因而容易導致骨折。以下綜合8大高危人士容易患上骨質疏鬆：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

上述提到的不健康生活習慣，例如：長期攝取鈣質不足，尤見於有偏食或節食習慣的婦女；吸煙；酗酒；喝太多含咖啡因飲品；過量攝取鈉質（鹽分），以及缺乏運動等。而女性雌激素不足，例如過早絕經（40歲前）、提前收經（40-45歲）或接受卵巢切除手術後的婦女、慢性病患者、缺乏維生素D或曾接受腸臟手術的人士，亦要小心。

19種高鈣食物

台灣營養師余朱青曾分享指，成人或長輩如果鈣質攝取不足，身體就會從骨頭中抽出鈣質來維持一般的日常功能，就容易發生骨質疏鬆問題。故此，推薦以下19種高鈣食物，當中不乏非動物性鈣質來源食物，也可給素食或乳糖不耐症人士有更多選擇：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5