天氣預報｜中央氣象台揭風暴路徑　周末勢直撲香港

▲ 打風最新資訊。 （天文台截圖）

【打風／放假／天文台】天文台表示，一個廣闊低壓區已在南海中北部形成，按照現時預測，該低壓區可能會在今日稍後進一步增強。

天文台續稱，若屆時發展成為一熱帶低氣壓，天文台會發出一號戒備信號。

▲ 中央氣象台最新預測。

天文台料周末狂風雷雨

天文台預料其將於星期五（31日）逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，星期五及星期六（6月1日）該區會有驟雨、雷暴及狂風，本港離岸風勢會增強。

天文台指，偏東氣流會在今日繼續影響廣東沿岸。同時，一道廣闊低壓槽會為南海中部帶來不穩定天氣，而廣闊低壓槽上亦可能有低壓區形成。

中國氣象局預告，值得關注的是，南海熱帶擾動已經生成，並將於今日加強為熱帶低壓，公眾需及時關注其動向及影響。

隨著廣闊低壓槽逐漸靠近華南沿岸，本周後期至下周初該區有驟雨及狂風雷暴。

預料另一股偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸。此外，熱帶氣旋艾雲尼會在今明兩日橫過日本以南海域，並逐漸演變成溫帶氣旋。

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