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天氣預報｜中央氣象台揭風暴路徑　天文台下午5時40分發一號波

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撰文： 黃穎津

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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打風最新資訊。

【打風／放假／天文台】天文台表示，在過去數小時，位於南海中北部的廣闊低壓區在過去數小時繼續增強，並會在短期內發展成一熱帶低氣壓，天文台會在下午5時40分發出一號戒備信號。

打風最新資訊。 （天文台截圖）

天文台料周末狂風雷雨

天文台預料其將於星期五（31日）逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，星期五及星期六（1日）該區會有狂風驟雨及雷暴，本港離岸及高地風勢會增強。

天文台指，偏東氣流會在今日繼續影響廣東沿岸。同時，一道廣闊低壓槽會為南海中部帶來不穩定天氣，而廣闊低壓槽上亦可能有低壓區形成。

中國氣象局預告，值得關注的是，南海熱帶擾動已經生成，並將於今日加強為熱帶低壓，公眾需及時關注其動向及影響。

按有關路徑預報圖，熱帶低氣壓有可能登陸廣東陽江以至湛江一帶，距離澳門、香港也十分接近。

中央氣象台最新預測。

香港天文台續稱，隨著廣闊低壓槽逐漸靠近華南沿岸，本周後期至下周初該區有驟雨及狂風雷暴。

預料另一股偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸。此外，熱帶氣旋艾雲尼會在今明兩日橫過日本以南海域，並逐漸演變成溫帶氣旋。

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