公屋裝修｜揼本豪裝海景公屋　不出10年全屋發霉發黃 【附6個家居防霉方法】

▲ 向海公屋不出10年全屋發霉又發黃。

【公屋裝修/海景公屋/防霉大法/潮濕】不少港人獲派公屋後，都會為新屋單位進行大改造，務求住得更舒適。近日有網民指多年前獲派向海公屋單位，無敵海景以為超級筍盤，決定重本豪裝單位，但不出10年，屋內因潮濕問題讓全屋發霉又發黃，加上經常受鄰居噪音滋擾下，形容對住間屋好抑鬱，最終決定入紙向房署申請調遷。

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公屋裝修｜雙重打擊決意申請調遷

近日，有網民於Facebook群組「公屋討論區」發文，指當年獲派向海公屋單位時非常開心，所以決定重本豪裝單位，可惜住不夠10年，指疑向海單位特別潮濕，屋內廁所假天花受潮而佈滿大量發霉黑點，窗框發霉情況更是嚴重，其他木製家具亦有發黃，即使開窗或是開抽濕機亦未能有效去除濕氣，大嘆「海景係靚，但都會後悔！」除了潮濕問題，女事主亦指經常受鄰居噪音滋擾，形容對住間屋好抑鬱，最終決定入紙向房委申請調遷。

公屋裝修｜分享揀公屋2大要訣

女事主又向網民分享揀公屋2大要訣，最好選擇沒有「門常開」習慣的鄰居，以及應揀選位於走廊中間位置的單位，否則對面及左右兩側都會成為噪音來源，形容垃圾房隔離反而是最理想。但有網民質疑女事主住屋方式有問題，「我屋企人都係住向海，一到春天唔開窗長開冷氣，咁多年都冇事。」、「屋企發唔發霉，好睇住戶點樣用間屋。」、「我住元朗區四面冇海，10年一樣變黃發霉。」



公屋裝修｜清除霉菌6大方法

1. 按照家居面積大小，添置至少一部抽濕機，保持家中適當的濕度。購買時需選擇適合的抽濕量，以配合空間的大小。

2. 除了打開窗戶外，亦可以使用風扇或冷氣機上的風扇功能，加強通風。除此之外，在廚房和浴室使用抽氣扇也可以散發煮食時或沐浴時產生的蒸氣，減少水份停留室內。

3. 保持家居環境清潔，定期以1:99稀釋家用漂白水清洗冷氣機過濾器，及每年安排專業人員上門清潔和檢查維修

4. 定時把衣櫃門半打開，疏通衣櫃內的空氣。建議可在衣櫃內安裝防潮發熱棒保持乾爽，但切勿把皮製衣物放近。此外活性炭、防潮珠的抽濕器也可減低濕度，緊記根據包裝指引定期更換。在存放轉季衣服時，可以把衣服放在不織布收納袋內，或到乾洗店使用真空密封服務

5. 種植室內植物，如常春藤、羊齒植物等，會幫助吸收空氣中的水分，切記澆水後不要把多餘的水份留在花盆底。

6. 裝修時安裝呼吸磚，能有效保持室內家居各個區域的濕度水平，並減少空氣中的異味和有害物質。

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