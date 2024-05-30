  • 26°C
香港時間 : 2024530日 (Thu) 11:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

公屋裝修｜揼本豪裝海景公屋　不出10年全屋發霉發黃 【附6個家居防霉方法】

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

分享：

分享：

熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

向海公屋不出10年全屋發霉又發黃。

【公屋裝修/海景公屋/防霉大法/潮濕】不少港人獲派公屋後，都會為新屋單位進行大改造，務求住得更舒適。近日有網民指多年前獲派向海公屋單位，無敵海景以為超級筍盤，決定重本豪裝單位，但不出10年，屋內因潮濕問題讓全屋發霉又發黃，加上經常受鄰居噪音滋擾下，形容對住間屋好抑鬱，最終決定入紙向房署申請調遷。

最新影片︰

湊得輕鬆啲
親子外遊｜帶BB去旅行擔心水土不服　營養師教飲食貼士+必備行李清單


公屋裝修｜雙重打擊決意申請調遷

近日，有網民於Facebook群組「公屋討論區」發文，指當年獲派向海公屋單位時非常開心，所以決定重本豪裝單位，可惜住不夠10年，指疑向海單位特別潮濕，屋內廁所假天花受潮而佈滿大量發霉黑點，窗框發霉情況更是嚴重，其他木製家具亦有發黃，即使開窗或是開抽濕機亦未能有效去除濕氣，大嘆「海景係靚，但都會後悔！」除了潮濕問題，女事主亦指經常受鄰居噪音滋擾，形容對住間屋好抑鬱，最終決定入紙向房委申請調遷。

公屋裝修｜分享揀公屋2大要訣

女事主又向網民分享揀公屋2大要訣，最好選擇沒有「門常開」習慣的鄰居，以及應揀選位於走廊中間位置的單位，否則對面及左右兩側都會成為噪音來源，形容垃圾房隔離反而是最理想。但有網民質疑女事主住屋方式有問題，「我屋企人都係住向海，一到春天唔開窗長開冷氣，咁多年都冇事。」、「屋企發唔發霉，好睇住戶點樣用間屋。」、「我住元朗區四面冇海，10年一樣變黃發霉。」


公屋裝修｜清除霉菌6大方法

1. 按照家居面積大小，添置至少一部抽濕機，保持家中適當的濕度。購買時需選擇適合的抽濕量，以配合空間的大小。

2. 除了打開窗戶外，亦可以使用風扇或冷氣機上的風扇功能，加強通風。除此之外，在廚房和浴室使用抽氣扇也可以散發煮食時或沐浴時產生的蒸氣，減少水份停留室內。

3. 保持家居環境清潔，定期以1:99稀釋家用漂白水清洗冷氣機過濾器，及每年安排專業人員上門清潔和檢查維修

4. 定時把衣櫃門半打開，疏通衣櫃內的空氣。建議可在衣櫃內安裝防潮發熱棒保持乾爽，但切勿把皮製衣物放近。此外活性炭、防潮珠的抽濕器也可減低濕度，緊記根據包裝指引定期更換。在存放轉季衣服時，可以把衣服放在不織布收納袋內，或到乾洗店使用真空密封服務

5. 種植室內植物，如常春藤、羊齒植物等，會幫助吸收空氣中的水分，切記澆水後不要把多餘的水份留在花盆底。

6. 裝修時安裝呼吸磚，能有效保持室內家居各個區域的濕度水平，並減少空氣中的異味和有害物質。

 

點擊圖片放大
+9
+8
  •  

    • 中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

    HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

    追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

    相關文章

    輪候公屋｜排公屋8年先後獲派彩虹邨+順安邨　3人家庭1個原因猶豫想博三派
    12:38 2024/05/24
    輪候公屋｜排公屋8年先後獲派彩虹邨+順安邨　3人家庭1個原因猶豫想博三派
    靚景屋邨｜全港6區公屋擁無敵靚海景　呢區有1原因成公屋之最
    19:00 2024/05/27
    靚景屋邨｜全港6區公屋擁無敵靚海景　呢區有1原因成公屋之最
    輪候公屋｜排7年公屋獲派屯門蝴蝶邨單位　港女狂數4大原因不滿結果
    18:30 2024/05/29
    輪候公屋｜排7年公屋獲派屯門蝴蝶邨單位　港女狂數4大原因不滿結果

    你可能感興趣

    輪候公屋｜排公屋8年先後獲派彩虹邨+順安邨　3人家庭1個原因猶豫想博三派
    12:38 2024/05/24
    輪候公屋｜排公屋8年先後獲派彩虹邨+順安邨　3人家庭1個原因猶豫想博三派
    靚景屋邨｜全港6區公屋擁無敵靚海景　呢區有1原因成公屋之最
    19:00 2024/05/27
    靚景屋邨｜全港6區公屋擁無敵靚海景　呢區有1原因成公屋之最
    輪候公屋｜排7年公屋獲派屯門蝴蝶邨單位　港女狂數4大原因不滿結果
    18:30 2024/05/29
    輪候公屋｜排7年公屋獲派屯門蝴蝶邨單位　港女狂數4大原因不滿結果
    公屋 網絡熱話 霉菌 Facebook群組

    最高瀏覽

    急症室最長等候時間（05月30日 時間04:05）
    急症室最長等候時間（05月30日 時間04:05）
    星二代︱王菲吻賀李嫣18歲生日醫好兔唇愈大愈靚　讀瑞士貴族名校年花逾百萬
    星二代︱王菲吻賀李嫣18歲生日醫好兔唇愈大愈靚　讀瑞士貴族名校年花逾百萬
    「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
    「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
    東張西望何伯｜麥美恩對何伯夫婦睇唔過眼　Mayanne與新何太同樣情迷一男星
    東張西望何伯｜麥美恩對何伯夫婦睇唔過眼　Mayanne與新何太同樣情迷一男星
    不一樣的爸媽｜港夫婦10年生5孩遭質疑是否養得起　80後港媽拆解開支：窮有窮養
    不一樣的爸媽｜港夫婦10年生5孩遭質疑是否養得起　80後港媽拆解開支：窮有窮養