妙音龍子｜冼靖峰與方皓玟驚爆姊弟戀疑雲　Archie曾稱專注工作唔拍拖

▲ 「妙音龍子」冼靖峰與方皓玟驚爆姊弟戀疑雲！

LOONG 9的「妙音龍子」冼靖峰（Archie）與方皓玟（小明）拍拖？！

現年26歲的Archie被指與現年44歲的方皓玟因合唱結緣，繼而無懼年齡相差18年，譜出一段娛圈姊弟戀！

神耆小子︱冼靖峰坦言初被稱「妙音龍子」感抗拒 Archie自知天資不算高努力捉緊機會

方皓玟Archie有飯局

小明在作客TVB音樂節目《J Music》時，與Archie合唱《分手總約在雨天》。不過，二人的「關係」在節目結束後也未有完結，二人與朋友一同到尖沙嘴餐廳食飯，似乎關係匪淺。

而Archie又曾在小明 IG 直播時留言，小明又會貼出她與Archie合唱的片段，這一些舉動又難免令人誤會。

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Archie曾稱專注工作唔拍拖

Archie過往的「緋聞女友」有同屬聲夢學員的詹天文（Windy），他更被拍到夜訪Windy香閨，二人其後回應指沒機會發展、只是好朋友。

他以前一直強調自己專注工作不拍拖，他早前在TOPick專訪中也堅稱自己在入行後就沒有拍拖，而入行前就拍過5次拖，更自認「黐身男友」。

Archie認為入行後是會變得難以拍拖，說：「就算有一個自己喜歡的人也好，也因工作時間不穩定而難以長期發展，我真的確信兩個人是要相處。」

而小明在2021年10月在社交平台撰文宣布與安田慎吾結束約4年的婚姻關係，並指二人是和平地分開，二人育有一子安田龍加（Luca）。

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小明音樂監製：會唔會傳我同佢有路

在昨晚（5月29日）11時多，與小明合作無間的監製許創基在IG貼出與Archie的合照，相中的Archie搭著許創基的膊頭，許創基就寫道：「唔知聽日會唔會傳我同佢有路」，十分搞笑，有網民就留言表示支持這一段戀情。

而小明在昨晚開直播時亦有回應緋聞一事，她指：「食個飯比人傳緋聞。」

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