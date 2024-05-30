騙案｜騙徒扮慈善團體等要求市民代購物資　利用空頭支票企圖呃7,600萬元

▲ 警方檢獲文件、支票簿及衣物等證物。(警方圖片)

警方破獲一個詐騙集團，拘捕7名男女。騙徒假扮慈善團體要求市民到「指定供應商」，為學校及慈善團體等代購物資，隨後利用空頭支票向相關市民付款，但涉事苦主入數時發現彈票，並與騙徒及「指定供應商」失聯。單計五月份騙款已高達7,600萬元，其中大部分失款被警方及銀行成功阻截，但10多名受害人、被騙共約120萬元仍下落不明。

警方西九龍總區科技及財富罪案組署理總督察何鍚康指，近日有騙徒致電受害人，訛稱為學校職員或者慈善團體，要求受害人到指定的供應商代購床褥或食物。騙徒其後會偽造轉賬紀錄截圖、或存入無效或空頭支票，以證明已付貨款給受害人。當受害人向「指定供應商」繳付貨款後，便無法聯絡騙徒及供應商。

西九龍總區刑事部人員接獲線報及深入調查後，在5月28日及29日，在全港各區展開代號「呼風」的打擊騙案行動，拘捕了4名本地男子、及3名本地女子，年齡介乎37至57歲，涉嫌「串謀詐騙」，他們均為詐騙集團骨幹成員，大部分報稱無業，懷疑集團背後有黑社會操縱。被捕人疑與200多宗發生於5月6至27日的騙案有關。行動中，人員起獲196張支票及15本支票簿，當中有17張支票，為近期爆竊案的贓物。

何稱，調查人員發現單計5月份的單頭支票，已涉近200張，涉款達7,600萬港元。不法分子於西九龍不同銀行的櫃台及入票機，使用空頭支票。警方透過銀行找到部分受害人，他們大部分人沒有金錢損失。但約有10多人、合共損失約120萬元，最大宗單一案件涉款為40萬元。

被捕人將被暫控「串謀詐騙」罪，案件將於今日（5月30日）及明日（31日）於九龍城裁判法院提堂。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，「串謀詐騙」一經被定罪，最高刑罰為監禁14年。

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