  • 26°C
香港時間 : 2024530日 (Thu) 16:57
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

騙案｜騙徒扮慈善團體等要求市民代購物資　利用空頭支票企圖呃7,600萬元

社會

發布時間： 6 小時前

最後更新： 5 小時前

分享：

分享：

熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

警方檢獲文件、支票簿及衣物等證物。(警方圖片)

警方破獲一個詐騙集團，拘捕7名男女。騙徒假扮慈善團體要求市民到「指定供應商」，為學校及慈善團體等代購物資，隨後利用空頭支票向相關市民付款，但涉事苦主入數時發現彈票，並與騙徒及「指定供應商」失聯。單計五月份騙款已高達7,600萬元，其中大部分失款被警方及銀行成功阻截，但10多名受害人、被騙共約120萬元仍下落不明。

警方西九龍總區科技及財富罪案組署理總督察何鍚康指，近日有騙徒致電受害人，訛稱為學校職員或者慈善團體，要求受害人到指定的供應商代購床褥或食物。騙徒其後會偽造轉賬紀錄截圖、或存入無效或空頭支票，以證明已付貨款給受害人。當受害人向「指定供應商」繳付貨款後，便無法聯絡騙徒及供應商。

西九龍總區刑事部人員接獲線報及深入調查後，在5月28日及29日，在全港各區展開代號「呼風」的打擊騙案行動，拘捕了4名本地男子、及3名本地女子，年齡介乎37至57歲，涉嫌「串謀詐騙」，他們均為詐騙集團骨幹成員，大部分報稱無業，懷疑集團背後有黑社會操縱。被捕人疑與200多宗發生於5月6至27日的騙案有關。行動中，人員起獲196張支票及15本支票簿，當中有17張支票，為近期爆竊案的贓物。

何稱，調查人員發現單計5月份的單頭支票，已涉近200張，涉款達7,600萬港元。不法分子於西九龍不同銀行的櫃台及入票機，使用空頭支票。警方透過銀行找到部分受害人，他們大部分人沒有金錢損失。但約有10多人、合共損失約120萬元，最大宗單一案件涉款為40萬元。

被捕人將被暫控「串謀詐騙」罪，案件將於今日（5月30日）及明日（31日）於九龍城裁判法院提堂。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，「串謀詐騙」一經被定罪，最高刑罰為監禁14年。

靚太安樂窩
靚太shopping｜Hermès手袋搭配公主造型　美女醫生夢幻與高貴集於一身

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【騎劫帳戶】騙徒入侵IG帳戶借錢騙案湧現　27案失近20萬　警教4招自救
12:39 2024/05/15
【騎劫帳戶】騙徒入侵IG帳戶借錢騙案湧現　27案失近20萬　警教4招自救
網絡騙案｜中醫為追討騙款墮「二次詐騙」　損失逾600萬元
17:30 2024/05/21
網絡騙案｜中醫為追討騙款墮「二次詐騙」　損失逾600萬元
離奇騙案｜澳門33歲不孝女套母親身份證　獲$100萬房貸後遭網友騙走
12:06 2024/05/22
離奇騙案｜澳門33歲不孝女套母親身份證　獲$100萬房貸後遭網友騙走
打假波｜廉署拘12男涉行賄受賄　涉1支港超聯及2支乙組球隊
17:05 2024/05/29
打假波｜廉署拘12男涉行賄受賄　涉1支港超聯及2支乙組球隊
打假波｜文體旅局 : 已要求足總邀廉署全面檢視港超聯安排　足總 : 全面協助調查
20:04 2024/05/29
打假波｜文體旅局 : 已要求足總邀廉署全面檢視港超聯安排　足總 : 全面協助調查
高空墮物｜旺角5米長鋁架從天而降擊中兩車　50歲男被捕
今日 09:45
高空墮物｜旺角5米長鋁架從天而降擊中兩車　50歲男被捕

你可能感興趣

【騎劫帳戶】騙徒入侵IG帳戶借錢騙案湧現　27案失近20萬　警教4招自救
12:39 2024/05/15
【騎劫帳戶】騙徒入侵IG帳戶借錢騙案湧現　27案失近20萬　警教4招自救
網絡騙案｜中醫為追討騙款墮「二次詐騙」　損失逾600萬元
17:30 2024/05/21
網絡騙案｜中醫為追討騙款墮「二次詐騙」　損失逾600萬元
離奇騙案｜澳門33歲不孝女套母親身份證　獲$100萬房貸後遭網友騙走
12:06 2024/05/22
離奇騙案｜澳門33歲不孝女套母親身份證　獲$100萬房貸後遭網友騙走
罪案 學校 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月30日 時間12:05）
不一樣的爸媽｜港夫婦10年生5孩遭質疑是否養得起　80後港媽拆解開支：窮有窮養
不一樣的爸媽｜港夫婦10年生5孩遭質疑是否養得起　80後港媽拆解開支：窮有窮養
東張西望何伯｜麥美恩對何伯夫婦睇唔過眼　Mayanne與新何太同樣情迷一男星
東張西望何伯｜麥美恩對何伯夫婦睇唔過眼　Mayanne與新何太同樣情迷一男星
「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
肝臟健康｜肝功能變差有樣睇？　醫生4大容貌變化：肚變大要留神
肝臟健康｜肝功能變差有樣睇？　醫生4大容貌變化：肚變大要留神