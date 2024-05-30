  • 26°C
香港時間 : 2024530日 (Thu) 16:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

最後心願｜哥哥欲圓亡妹遺願看周杰倫演唱會　出示死亡+火化證明仍遭拒

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 4 小時前

分享：

分享：

熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

哥哥欲圓亡妹遺願看周杰倫演唱會，出示死亡證、火化證明仍遭拒。

【周杰倫／演唱會／離世／門票】完成亡者心願，許多時是在生家屬的執念。內地一名好哥哥，就希望能夠為亡妹達成遺願，希望代替她觀看周杰倫演唱會。豈料，哥哥的好意卻被購票平台一口拒絕，就算之後提交妹妹的死亡證明和火化證明，亦被拒絕。而官方網站客服甚至要求，要由「本人（妹妹）前往」。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜藥房、藥行、藥坊、藥妝有何分別？　藥劑師教你 5 招找對配藥點

胞妹突離世 兄欲為亡妹圓夢

綜合內媒報道，貴州一名王姓男子透過黑貓投訴平台，申訴關於自己欲替亡妹看演唱會遭拒絕的事件。王先生的胞妹在5月10日不幸離世，生前已購買6月1日周杰倫長沙演唱會的門票。他指，妹妹一直以來的願望就是見周杰倫一面，希望能夠替妹妹完成遺願，故此在5月21日，他向大麥官方客服提出更換演唱會門票觀賞人的申請。

提供死亡證明仍遭拒

當時平台客服回覆王先生指，由於門票是實名購買，故需要其妹妹本人出席才可進場，如需更換觀演人，需要出示死亡證明和火化銷戶證明才可以安排退款。王先生遵從指示，提交相關證明後仍被拒絕退票。

大麥網這邊要我妹妹本人去，我妹妹都已經不在，怎麼去嘛？

點擊圖片放大
+3
+2

當時王先生更多次致電客服，對方指24小時內會回覆，惟一而再再而三拖延，「但現在3天都已經過去了，從來沒有給我回覆一個電話」。後來事主將事情申訴至網上平台，大麥網在官方微博發文公開致歉，指客服接到王先生反饋後，沒有正確理解其意思，處理手法和過程有疏漏及死板，未有體會申請人喪妹的心情，對此表示歉意和「萬分的慚愧」。

承認客服死板 官方公開致歉

翌日（22日），大麥平台承諾為事主辦理免費退票，將原價1,200元（人民幣）的門票退款。大麥平台亦提及「希望能幫助哥哥真正達成心願」，指雙方正努力協助溝通，惟王先生稱未收到平台協商重新購票的事宜和安排。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

健康問題 演唱會 門票 周杰倫 長沙 演唱會

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月30日 時間12:05）
不一樣的爸媽｜港夫婦10年生5孩遭質疑是否養得起　80後港媽拆解開支：窮有窮養
不一樣的爸媽｜港夫婦10年生5孩遭質疑是否養得起　80後港媽拆解開支：窮有窮養
東張西望何伯｜麥美恩對何伯夫婦睇唔過眼　Mayanne與新何太同樣情迷一男星
東張西望何伯｜麥美恩對何伯夫婦睇唔過眼　Mayanne與新何太同樣情迷一男星
「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
肝臟健康｜肝功能變差有樣睇？　醫生4大容貌變化：肚變大要留神
肝臟健康｜肝功能變差有樣睇？　醫生4大容貌變化：肚變大要留神