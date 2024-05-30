最後心願｜哥哥欲圓亡妹遺願看周杰倫演唱會　出示死亡+火化證明仍遭拒

▲ 哥哥欲圓亡妹遺願看周杰倫演唱會，出示死亡證、火化證明仍遭拒。

【周杰倫／演唱會／離世／門票】完成亡者心願，許多時是在生家屬的執念。內地一名好哥哥，就希望能夠為亡妹達成遺願，希望代替她觀看周杰倫演唱會。豈料，哥哥的好意卻被購票平台一口拒絕，就算之後提交妹妹的死亡證明和火化證明，亦被拒絕。而官方網站客服甚至要求，要由「本人（妹妹）前往」。

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胞妹突離世 兄欲為亡妹圓夢

綜合內媒報道，貴州一名王姓男子透過黑貓投訴平台，申訴關於自己欲替亡妹看演唱會遭拒絕的事件。王先生的胞妹在5月10日不幸離世，生前已購買6月1日周杰倫長沙演唱會的門票。他指，妹妹一直以來的願望就是見周杰倫一面，希望能夠替妹妹完成遺願，故此在5月21日，他向大麥官方客服提出更換演唱會門票觀賞人的申請。

提供死亡證明仍遭拒

當時平台客服回覆王先生指，由於門票是實名購買，故需要其妹妹本人出席才可進場，如需更換觀演人，需要出示死亡證明和火化銷戶證明才可以安排退款。王先生遵從指示，提交相關證明後仍被拒絕退票。

大麥網這邊要我妹妹本人去，我妹妹都已經不在，怎麼去嘛？

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當時王先生更多次致電客服，對方指24小時內會回覆，惟一而再再而三拖延，「但現在3天都已經過去了，從來沒有給我回覆一個電話」。後來事主將事情申訴至網上平台，大麥網在官方微博發文公開致歉，指客服接到王先生反饋後，沒有正確理解其意思，處理手法和過程有疏漏及死板，未有體會申請人喪妹的心情，對此表示歉意和「萬分的慚愧」。

承認客服死板 官方公開致歉

翌日（22日），大麥平台承諾為事主辦理免費退票，將原價1,200元（人民幣）的門票退款。大麥平台亦提及「希望能幫助哥哥真正達成心願」，指雙方正努力協助溝通，惟王先生稱未收到平台協商重新購票的事宜和安排。

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