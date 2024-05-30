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孝順父母丨子女總說等賺到錢就帶父母去旅行 顧紀筠： 有時好日子未到父母已不在

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發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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孝順父母，不要等到太遲。

一句「歲月贈別離，無法挽親朋」。年輕力壯時，勞碌營役，陪伴雙親家人的時間，分配得少之又少；到我們大了，他們也老了，想要旅行沒力氣，四肢不靈活，耳朵不靈光。我們掙到點豐裕資產，讓他們能夠享受的生活質素，實在不多。

《繁花》中「玲子」馬伊琍曾經被問：「如果有一天在這個世界上，父母不在了，會怎樣？」

馬伊琍答道：「人活着的時候，要對他好一點，不在了的時候，你再做都是給別人看的，如果可以不留遺憾，那就是最棒的結局。」

我們走到人生下半場，伴着的是一場接一場的別離。在這種告別式上，想到的是遺憾？還是與他共度的幸福快樂時光？

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2019年，費玉清宣告退休，原因是雙親離世，他說已經沒有了演出的動力。

費玉清的朋友回憶他年少時的往事。有次，他媽媽正要出門去打牌，回過頭來見費玉清睡着了覺，心念一轉，就留在家中。待費玉清醒來看見媽媽，一臉疑惑問道：「你不是出門打牌了嗎？」媽媽說：「你帶着耳機睡覺，萬一地震，怕你來不及反應，我還是留在家中守着比較好。」

費玉清後來感慨說道：「做父母就是無期徒刑。一直看到孩子長大、嫁人、娶妻，可能都還放心不下。」

我非常同意，養兒一百歲，長憂九十九。

人們總是說，等我成功了賺到錢，我就給家人買間大房子，帶父母去旅行，給家人用最好、最漂亮的。可惜，多半這日子還未來臨，人已經不在了。

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撰文 : 顧紀筠

爸媽心聲 家庭教育

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