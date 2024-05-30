多啦A夢展｜收費展廳門票全部售罄　大會預告免費展將致敬已故配音員林保全

▲ (主辦單位AllRightsReserved IG)

闊別12年，本港在7月13日起再舉辦大型多啦A夢展，上周六（25日）門票首日預售，最貴的限量套票及7月13至21日一般門票當日均已售罄，主辦單位AllRightsReserved本周一（27日）宣布加場，將展期延長一星期至8月11日。本周一早上開售第二輪、由7月22日至8月11日的一般入場門票。

今日（30日）第二輪門票開賣踏入第四天，大會宣布收費展廳門票已全部售罄，感謝市民及旅客的支持，呼籲未能買票的粉絲可留意免費入場的展覽，包括全球全高充氣Doraemon 、不同造型Doraemon & Friends， 100%星光大道等等，並預告除了已曝光的輕鐵、東鐵及機鐵多啦A夢主題車箱及相關展覽，其他活動陸續有來，走進不同社區 。

大會指，免費展區之一的「100%星光大道」，是向香港電影致敬，多啦A夢與好友大雄等穿上禮服，沿星光大道陪伴13位香港電影工作者的漫畫化人形立牌，走過以多啦A夢主題顏色為創作概念的「藍」地毯。

▲ 大會預告免費展將致敬已故配音員林保全（右）。(主辦單位AllRightsReserved IG圖片)

13位香港電影工作者包括已故為港版「多啦A夢」配音的林保全，藝人周杰倫，古天樂，陳法拉，杜琪峯，林雪，吳彥祖，劉俊謙，林峯，羅蘭，鄭伊健，周秀娜，袁澧林。

大會稱，今次十分感激活動得到保全叔家人支持，讓大會以漫畫形式，讓保全叔參與這個全球最大型的多啦A夢展覽 「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）。

特展更特設DORAEMON ID體驗，讓觀眾可自由設計個人化專屬漫畫形象，化身成為多啦A夢的好友，緊扣展覽主旨「好朋友，心中一想就即到」，相約全球好友於星光大道見。

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