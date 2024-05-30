工業意外丨去年為救同事墮6米深坑　19歲朱煒傑脊髓重創致癱　慈父為100萬治療費感徬徨

去年7月13日沙頭角污水處理廠地盤意外，當時一名18歲工人朱煒傑（傑仔），為救同事不慎墮6米深坑，致下半身癱瘓。據了解，住院至今近1年，傑仔有望透過Spinal Cord Stimulation（脊髓刺激療法）達到自行站立和移動的預期效果，惟由於有關療法目前仍未在公立醫院引進，因此只能在私家醫院進行，整個療程包括手術及相關治療，費用估計接近100萬。對於已經辭去工作去專心照顧兒子的朱父，無疑是天文數字，因此工權會決定代為作出眾籌呼籲。

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工權會昨日（29日）於社交專頁指朱煒傑為拯救同事而受重傷，得到社會廣泛關注。傑仔住院已差不多一年，最近主診顧問羅醫生帶來好消息，傑仔有望透過Spinal Cord Stimulation（脊髓刺激療法）達到自行站立和移動的預期效果，大幅提升生活質素。

然而，由於脊髓刺激療法目前仍未在公立醫院引進，傑仔如需要做此手術，只能轉到私家醫院進行。手術是在脊髓植入晶片，晶片會透過電極發送微量電流到神經節控制的相關肌肉群，最終協助脊髓損傷患者能自主站立甚至恢復行走能力。為求達到預期效果，手術後還需要繼續住院，進行接近一年的復康治療和訓練。整個療程包括手術及相關治療，費用估計接近100萬。

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家人憂心巨額醫療費用

由於意外發生至今，傑仔父親已辭去工作，至今每日兩次往返醫院探望傑仔，協助照料、做運動和按摩等。因此一百萬治療費猶如天文數字。工權會因此呼籲各界有心人如想幫助傑仔重新站立，可透過捐款出一分力。

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